Instituciones Penitenciarias convoca una reunión para analizar la crisis del coronavirus en las cárceles

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado de que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha convocado una reunión extraordinaria del Grupo de Trabajo de Prevención de Riesgos Laborales para abordar actuaciones específicas para las plantillas frente a la exposición al coronavirus.

CSIF ha solicitado la convocatoria urgente de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales "ante la gravedad de la situación" y con el objetivo de diseñar un Protocolo urgente de actuación en este ámbito.

"Lamentablemente", afirman que no han decidido reunirles hasta que no se ha producido un caso en la prisión de Aranjuez (Madrid); asimismo, denuncia que "no hay material suficiente ni equipos adecuados para atender esta situación".

En este sentido, desde el sindicato se han pedido explicaciones sobre el material preventivo de los centros penitenciarios sin que hayan obtenido "ninguna respuesta". Hasta ahora, solo les han trasladado las recomendaciones genéricas que realizan desde el Ministerio de Sanidad a toda la ciudadanía, "sin que se cuente con un protocolo específico que atienda a las particularidades de un espacio como el de una prisión".

"Desde hace semanas, se tenía que haber extremado el control de las visitas a internos, por ejemplo, con la medición de la temperatura corporal. Del mismo modo, se debería haber trasladado a los funcionarios un protocolo para saber qué hacer en caso de contacto con alguna persona afectada y cómo evitar la propagación entre trabajadores y reclusos en un medio como la prisión", señalan en un comunicado.

Además, consideran que es indispensable reforzar la plantilla de personal sanitario, con 262 vacantes por cubrir entre profesionales de medicina y enfermería y 135 de auxiliares de enfermería.