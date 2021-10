Infosalus, entre los galardonados en los Premios de Periodismo AMAI-TLP, junto a RNE y El Mundo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Infosalus (Europa Press) ha sido galardonada en la primera edición de los Premios de Periodismo AMAI-TLP, junto a Radio Nacional de España (RNE) y El Mundo; asimismo, se han entregado distintos reconocimientos a personas e instituciones cuya labor haya sido merecedora de ser reconocida por la Asociación Madrileña de Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad (AMAI-TLP).

En concreto, en los Premios de Periodismo, en la categoría de Prensa escrita, se ha reconocido a Pedro Simón, del diario El Mundo; en la de Medios Audiovisuales, a Carmen Mª Nicolás (RNE) y, en la de Medios en Internet, a Infosalus.

Así, el jurado ha tenido en cuenta diferentes aspectos a la hora de otorgar los premios, tales como la sensibilización social; la contribución a normalizar el trastorno límite de la personalidad (TLP) en la sociedad en lugar de estigmatizarlo; el hecho de ejemplificar la inclusión social de las personas afectadas, rompiendo prejuicios; el haber destacado las posibilidades ciertas de recuperación de las personas afectadas; la divulgación de las investigaciones y los avances clínicos y farmacológicos; el reflejo del trabajo de los familiares en el cuidado de los pacientes; la terminología y el lenguaje empleados, respetuosos con las personas diagnosticadas, sus familias y el colectivo sanitario vinculado al TLP.

Seguidamente, reconocidos prescriptores de la cultura, la sociedad y el deporte han hecho entrega de los reconocimientos correspondientes a: la viróloga Margarita del Val, "por su acierto y empatía en la difusión a través de los Medios de Comunicación de la evolución del COVID-19 en España"; a Fernando Franco, director de la película española 'La herida'; a Marian Álvarez, protagonista de esta misma película, "al abordar de manera realista el TLP"; a SAMUR, "por su sacrificio y ejemplaridad en momentos de crisis combatiendo en primera línea la salud y en especial la salud mental de todas las personas.

En esta línea, también se ha destacado la labor de la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS), "en representación de los periodistas españoles, por su esfuerzo en dar a conocer la salud mental y en especial el trastorno límite de la personalidad"; del Centro San Juan de Dios, por su labor con las personas que padecen algún trastorno mental y por ser referente en salud mental y atención a personas con discapacidad intelectual desde su creación, en 1876, y a Octavio Pérez, familiar de una persona que padece TLP, que lleva años informándose y difundiendo el TLP.

En el evento, presentado por la periodista Cristina L. Schichting, ha contado con la presencia del presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Juan Caño; el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty; la presidenta de AMAI-TLP, Teresa Oñate, y el psiquiatra Celso Arango.

Precisamente, el doctor Arango ha hablado sobre el estigma y la desinformación que rodea al TLP. "Es un sinfín lo que sabemos sobre el TLP, pero hay muchas cosas que no son ciertas, y sin embargo corren por ahí", ha advertido. "Como persona que lleva 25 años trabajando en el sistema público, he sufrido el estigma de cada uno de los pacientes que he tratado y, si bien es cierto que todos los trastornos mentales tienen asociado un estigma, el TLP lo tiene asociado todavía de forma mucho más notoria", ha criticado el experto, para añadir que el prejuicio trasciende la propia sociedad y se extiende hasta el personal sanitario.

"Por ejemplo, uno de los mitos de la enfermedad es que solo aparece en mujeres, ya que aparece tanto en mujeres como en hombres, y otro mito es que aparece solo en adultos", apunta. En este sentido, el especialista ha explicado que el TLP "va sucediendo y acontecimiento en la vida, provocado por factores genéticos y ambientales".

"Uno de estos factores es haber sufrido un trauma infantil, pero es un mito que todos los pacientes de TLP lo hayan sufrido. También es un mito que el TLP no tiene un tratamiento, pues lo tiene y es coste-eficiente", ha argumentado Arango, jefe de Psiquiatría de Niños y adolescentes en el Departamento de Psiquiatría en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y profesor titular de Psiquiatría en España y EE.UU.

Así, ha explicado que el TLP se suele detectar, como pronto, a los 16, 17 o 18 años. "Son adolescentes con angustia continua, que piensan que el mundo no es justo con ellos, presentan conductas impulsivas, tienen una desazón interna, un agujero que es incapaz de llenarse, y son personas que van de lo mejor a lo peor en un segundo", resume el psiquiatra, que expresa que detectarlo antes no es posible porque "aún se está formando la personalidad y puede ser un falso positivo".

"Las personas que presentan estos síntomas deberían ser vistas por alguien que pueda hacer un diagnóstico, ya que la intervención precoz y temprana, en las primeras etapas de la vida, modifica el pronóstico de la TLP", ha remachado Arango, que ha reconocido también la labor "fundamental" de los profesionales sanitarios. "Las personas con TLP necesitan tres cosas: reconocimiento, comprensión y empatía, y esto es, ser capaces de sufrir nosotros cuando ellos sufren", ha apostillado el psiquiatra.

Por otro lado, el doctor Arango ha puesto de relieve que actualmente se está viviendo "un momento único para la salud mental" en España. "Los especialistas no recordamos un momento en que se haya hablado tanto sobre la salud mental, y esto es una enorme oportunidad, algo por lo que venimos abogando desde hace tiempo", ha destacado el experto, incidiendo en la importancia de normalizar los trastornos mentales.

Precisamente, ha sido Arango uno de los miembros del jurado de los premios, junto al mencionado consejero de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid; la periodista en El Confidencial y jefa de sección de Alimentación y Salud , Patricia Matey; el director Radio La Barandilla, José Manuel Dolader; el director de We Care y editor en Gaceta Médica, Santiago de Quiroga, la periodista de RNE, Isabel Otero; la directora del programa 'Estamos Como Queremos' de Radio 5 RNE, Elena Marquínez; y el periodista en Onda Madrid y Telemadrid y consultor de comunicación, Ricardo Martín.