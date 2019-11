Un informe internacional reconoce la labor del programa de Unicef y la Caixa contra la neumonía infantil

Publicado 12/11/2019 12:04:43 CET

Alerta de que es necesaria mayor inversión y cambios que permitan minimizar los factores de riesgo y mejorar la cobertura sanitaria

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con el Día Mundial contra la Neumonía, que se conmemora este martes, un informe internacional de la plataforma solidaria Just Actions, financiada por la Bill and Melinda Gates Foundation, ha reconocido la labor de La Caixa y Unicef en la reducción del 25 por ciento de mortalidad en neumonía infantil, gracias a su programa conjunto contra esta enfermedad respiratoria.

El programa de Unicef y la Caixa contra la neumonía es el único español recogido en el informe 'The Missing Piece. Why Continued Neglect of Pneumonia Threatens the Achievement of Health Goals', que reconoce los avances hechos en los últimos treinta años para frenar la enfermedad pulmonar, y certifica una reducción del 25% en las muertes causadas entre 1990 y 2017, pasando de 3,4 a 2,6 millones de fallecidos.

El estudio constata la gran cantidad de actores implicados en el combate contra la neumonía, entre ellos los gobiernos, las agencias de salud, el movimiento para la cobertura sanitaria universal o las entidades filantrópicas. El informe reconoce el programa ARIDA (Acute Respiratory Infection Diagnostic Aid) de Unicef y la fundación La Caixa de mejora del diagnóstico y el acceso al tratamiento de la neumonía infantil, enfermedad responsable de una muerte de un menor en el mundo cada 39 segundos.

Creado en 2015 y dotado con más de cinco millones de euros, el proyecto de Unicef y la fundación La Caixa ha desarrollado nuevos dispositivos respiratorios para tratar la neumonía, ha capacitado a más de 3.400 trabajadores sanitarios en el uso de la nueva tecnología en Bolivia, Etiopía y Nepal y ha aumentado la accesibilidad a antibióticos como la amoxicilina así como a la terapia de oxígeno. Más de 845.600 niños se han beneficiado del plan conjunto. De estos, más de 170.600 menores han podido probar las mejoras en los tratamientos y más de 675.000 han accedido por primera vez a las curas contra la neumonía.

EL INFORME DE JUST ACTIONS

Junto con los niños más pequeños de cinco años, el informe de Just Actions identifica a las personas mayores como población de riesgo ante la enfermedad respiratoria. En 2017, 1,1 millones de mayores de setenta años murieron a causa de la neumonía. La mayoría de fallecidos -tanto niños como adultos- se concentran en África subsahariana, el sur y el sudeste de Asia.

Asimismo alerta de que para avanzar con la reducción de la infección respiratoria y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para el 2030 se necesitará mayor inversión y cambios importantes que permitan minimizar los factores de riesgo y mejorar la cobertura sanitaria para ampliar la prevención, el diagnóstico y los tratamientos, especialmente para la población más vulnerable.

"Con un esfuerzo enfocado a proteger completamente las poblaciones más vulnerables de la neumonía, con las herramientas más rentables, los países pueden dar un gran paso para acercarse al final de la epidemia de enfermedades transmisibles y cumplir con la gran promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible asegurando una vida saludable para todos, a todas las edades", subraya el director del programa de neumonía de la Bill and Melinda Gates Foundation, Keith Klugman, en el estudio.

El informe reconoce las dificultades de algunos países de hacer frente la neumonía, en especial los países en vías de desarrollo. Destaca que la mayoría del apoyo a la asistencia internacional al desarrollo la lideran los gobiernos del Reino Unido, Canadá, Australia, Estados Unidos y Noruega.

En cuanto al soporte de las entidades filantrópicas privadas, está liderado por la Bill and Melinda Gates Foundation junto a un pequeño grupo de fundaciones entre las cuales, además de la fundación La Caixa, se incluyen Children's Investment Fund Foundation o Comic Relief, entre otras.

Muchas de las entidades filantrópicas, según el estudio, canalizan sus donaciones para combatir la neumonía a través de GAVI, The Vaccine Alliance. Se trata de una organización internacional con apoyo de la Bill and Melinda Gates Foundation que cuenta con la fundación La Caixa como principal socio privado en Europa. Desde que en el año 2008 GAVI y la fundación La Caixa lanzaron su Alianza para la Vacunación Infantil, más de cinco millones de niños de zonas especialmente vulnerables de África y Latinoamérica han sido vacunados.