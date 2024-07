Un informe apuesta por la planificación de RR.HH. a largo plazo para abordar la escasez de personal sanitario en Europa

También propone la creación de incentivos positivos



MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La European Junior Doctors considera necesario que los gobiernos europeos prioricen la planificación de RR.HH. a largo plazo para abordar la escasez de personal en el sector sanitario. Así lo indica en su informe 'De la obligación a la motivación. Transformación de las prácticas de retención de talento en Europa', que ha sido presentado este viernes en la Organización Médica Colegial de España (OMC).

El estudio, cuya base se asienta en el debate iniciado en España el año pasado, aborda la crisis de recursos humanos en salud en Europa. En este sentido, además de la planificación de RR.HH., el documento propone la inversión en programas de formación, la mejora de las oportunidades de educación médica y la creación de incentivos positivos para que los profesionales trabajen en desiertos médicos -lugares con dificultad de acceso a los servicios de salud-.

"No hay solo una medida que tomar, no se trata de una medida económica. Si no de un conjunto de medidas que también sean profesionales", ha indicado el presidente de la European Junior Doctors, Álvaro Cerame, durante la presentación.

Además, el informe examina los pros y contras de las medidas basadas en la obligatoriedad e imposición y los enfoques basados en incentivos, abogando por el cambio de políticas de asignación forzosa a las estrategias basadas en la motivación de los profesionales. Asimismo, muestra un conjunto de iniciativas, tanto positivas como negativas que se han puesto en marcha en los distintos países estudiados para hacer frente a estos retos.

Así, Cerame ha explicado que la retención forzosa "contribuye a reducir la satisfacción laboral y conlleva una experiencia de trabajo negativa, lo que puede dar lugar al abandono del puesto de trabajo y agravar aún más el problema que estas medidas pretenden reducir".

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Organización Médica Colegial, Isabel Moya, ha incidido en uno de los principales problemas del sistema sanitario actual, "la falta de políticas de planificación y gestión de los RR.HH. adaptadas a los cambios sociopolíticos".

"Es cierto que en España se gradúan más médicos que nunca, sin embargo, faltan más que nunca, lo que quiere decir que el mercado laboral no es atractivo para los médicos jóvenes o no podemos fidelizar a los que ya están, cuidando adecuadamente de ambos. También existe otra lectura y es que la demanda de atención sanitaria supera a la estructura existente desbordándola y sometiendo al sistema sanitario a una debilidad constante. En cualquier caso, mejoras retributivas, de carrera profesional, de la docencia, posibilidades de participar en proyectos de investigación y medidas que faciliten visualizar un proyecto de vida son fundamentales para retener talento y hacer prosperar nuestro modelo de protección de la salud", ha destacado Moya.

SITUACIÓN EN ESPAÑA

Por su parte, el representante nacional de médicos jóvenes de la OMC, Domingo Antonio Sánchez, ha reclamado poner solución a la situación actual en Europa y que también ocurre en España. "Ahora mismo estamos en un punto donde las cosas van a ir a peor. Hay muchas jubilaciones y no se han hecho bien los cálculos, por lo que vamos a sufrir los profesionales y por ende los pacientes", ha lamentado.

Para Sánchez, se ha llevado a cabo "medidas cortoplacistas, muchas veces delegadas a las comunidades autónomas y sin una coordinación ni una cohesión más nacional", ha apuntado.

Así, en el apartado dedicado a España, el informe expone que para hacer que las áreas de difícil cobertura sean más atractivas para los médicos jóvenes, el gobierno español y los gobiernos regionales se están planteando la introducción de una serie de iniciativas que incluyen contratos laborales mejorados con salarios competitivos y beneficios en regiones rurales y remotas, y oportunidades de formación especializada en medicina rural.

Según Sánchez, es fundamental "crear soluciones sostenibles que no sólo aborden la escasez inmediata de personal sanitario, sino que también contribuyan a la estabilidad y efectividad a largo plazo de los servicios de salud en toda España, mitigando así el problema de los desiertos médicos y asegurando un acceso equitativo a la atención sanitaria para todos los ciudadanos".

"En juego está mantener los estándares de calidad y accesibilidad de nuestra joya de la corona, nuestro sistema sanitario", ha finalizado.