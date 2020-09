Illa señala que los test de antígenos pueden ser equiparables a las PCR

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado de que los informes que está elaborando el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) sobre los nuevos test de antígenos que detectan la presencia del coronavirus señalan que pueden ser unas pruebas equiparables a las PCR.

Este jueves se reúne la Comisión de Salud Pública para analizar las conclusiones a las que ha llegado el ISCIII, cuyo subdirector, Manuel Cuenca, participó el miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para informar, tanto al ministro como a los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, de los resultados obtenidos en las pruebas de validación de estos test, así como del posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"En principio el posicionamiento es favorable, en el sentido de reconocer que es una técnica equiparable, con algunos condicionantes, a las PCR y pueden facilitar mucho el diagnóstico en materia de logística y rapidez. Por tanto, con estas nuevas técnicas de diagnóstico, y a la espera de lo que decida la Comisión de Salud Pública, podremos reforzar más la capacidad de diagnóstico", ha señalado Illa en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

No obstante, el ministro de Sanidad ha avisado de que estas pruebas no van a reducir la presión asistencial de los servicios sanitarios, especialmente en Atención Primaria. "Seguirá habiendo una carga de trabajo importante, no nos podemos engañar", ha dicho, para señalar que, pese a ello, los nuevos test favorecerán un "agilizamiento de la presión que hay en estos centros".