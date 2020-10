Illa responde a Pastor (PP): "Combatan al Gobierno si quieren, pero antes a la segunda ola"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha respondido a la diputada del PP Ana Pastor, que ha pedido su dimisión tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 'tumbar' el confinamiento perimetral de la capital, que lo primero es "proteger la salud de los ciudadanos". "Combatan al Gobierno si quieren, pero antes a la segunda ola", le ha espetado en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

El ministro ha criticado el duro tono de la intervención de la ex ministra de Sanidad. "Tengo una cierta desazón oyendo algunas de las intervenciones, especialmente la de usted, señora Pastor. He echado en falta un cierto tono de humildad en usted", ha criticado, recordándole que ostentó el cargo de responsabilidad más alto del Ministerio y que su partido gobierna la Sanidad en cinco comunidades autónomas, entre ellas Madrid, "la que presenta unos datos más preocupantes".

"¿Cuál es el objetivo que usted persigue? ¿Cree usted que en Madrid había que tomar medidas drásticas? ¿Cree que las medidas que han tomado en otras comunidades son correctas o son exageradas? ¿Había un acuerdo con la Comunidad de Madrid? ¿No cree que deberíamos ir juntos en este empeño? Me parece que una persona como usted debería tener esto claro a la hora de manifestarse en esta comisión. La respuesta a todas estas preguntas por mi parte creo que ha quedado patente", ha argumentado el ministro a Pastor.

Illa se ha enfadado con la diputada 'popular' por haber insinuado que estaba 'tomando el pelo' a la Comisión. "No le tolero que usted me diga que tomo el pelo a esta Cámara y que oculto datos. Esa afirmación no está a la altura de su desempeño parlamentario habitual, a no ser que el que conocíamos hasta ahora fuera una ficción. He comparecido cuantas veces se me ha pedido y lo seguiré haciendo", ha reivindicado.

Así, el ministro ha argumentado que "el adversario común es el virus". "Tenemos un problema de segunda ola en toda Europa. Lo vamos a solucionar todos. ¿Le parece correcto no sumar esfuerzos para combatir incidencia acumulada en Madrid?", ha concluido.

Durante su primera intervención, Pastor ha comentado al ministro de Sanidad que "ha perdido la razón sanitaria y jurídica" tras el auto de este jueves del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "Usted ha perdido la razón sanitaria y jurídica, reflexiones sobre lo que está haciendo y recapacite, pero desde su casa. Hoy es el día en que la decisión política que tomó en el Consejo interterritorial ha sido tumbada por el Tribunal. Usted donde tiene que dar la cara es aquí. Necesitamos un ministro de Sanidad que no se esconda, que sepa que es la máxima autoridad. Su tiempo pasó ya, señor ministro", ha defendido.

Para Ana Pastor, la decisión del TSJM marca un antes y un después: "Parece que sigue surfeando la realidad de lo que ocurre en nuestro país. Tendría que haber empezado pidiendo disculpa a los españoles y diciendo que no le queda ni un día más en el ministerio. Hoy no es un día cualquiera, es la gota que ha colmado el vaso de la gestión de la pandemia".

La diputada 'popular' ha calificado de "varapalo" la decisión de la justicia madrileña. "Le pregunta por qué no han cambiado las leyes sanitarias de este país, pero como lo dice la oposición... ¿Con qué indicadores nos quedamos? Hemos pasado de la cogobernanza a la imposición. Lo que dice este auto es que no puede ir uno por la vida imponiendo y sin documentos firmados por los técnicos. Usted no para de repetir que sus medidas son las científicas, pero nunca sabremos qué científicos están detrás", ha reflexionado.