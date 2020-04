Illa reivindica la importancia de las mascarillas pero asegura que es más importante el lavado de manos

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reivindicado este sábado la importancia de la recomendación de uso de mascarillas en espacios cerrados concurridos, como tiendas, centros de trabajo o transporte público, pero ha recordado que es más importante la higiene pública y personal, como el lavado de manos.

"Es más importante la higiene pública y personal que las mascarillas", ha insistido el ministro en rueda de prensa, tras ser preguntado acerca de la distribución de mascarillas este lunes y martes en los medios de transporte públicos a los trabajadores de actividades no esenciales que se reincorporen al trabajo tras la finalización del permiso retribuido recuperable que fijó el Gobierno durante Semana Santa y en los días anteriores a la misma.

Illa ha resaltado que el Gobierno tiene tres prioridades en este sentido: mantener la distancia intrapersonal de un metro, idealmente de dos metros; el lavado frecuente de manos con jabón o solución hidroalcohólica; y la "máxima higiene" en los centros de trabajo. También existe la recomendación de usar mascarillas higiénicas, especialmente en transporte público, cuando no se pueda guardar esa distancia de seguridad, ha añadido.

Illa ha recordado que el Gobierno recomienda la utilización mascarillas higiénicas, no de tipo médico, a los ciudadanos que vayan a utilizar el transporte público, aunque asegura que la utilización de las mismas en los centros de trabajo "no es imprescindible" durante la jornada laboral si el tipo de trabajo no lo requiere y se mantiene la distancia interpersonal.

Así se recoge también en la guía de buenas prácticas en centros de trabajo para prevenir contagios por el coronavirus publicada por el Ejecutivo coincidiendo con la reincorporación, este lunes, a sus centros de trabajo de los empleados de actividades no esenciales que no puedan teletrabajar.