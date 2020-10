Illa reitera su compromiso de crear un Centro Estatal de Salud Pública

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reiterado este miércoles, durante la inauguración del I Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología, su compromiso de llevar, en menos de un año, un proyecto de ley al Congreso de los Diputados para la creación de un Centro Estatal de Salud Pública.

Un centro que, tal y como ha explicado, ampliará la capacidad de identificar, evaluar, comunicar y responder adecuadamente a las amenazas y riesgos derivados de posibles enfermedades o pandemias como la de Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus.

Asimismo, durante el encuentro Illa ha defendido que la perspectiva de la salud debe estar presente en todas las políticas públicas, destacando que la pandemia ha hecho "aún más evidente" que la dimensión humana de la salud y de la enfermedad "es un eje claro de trabajo" en el Ministerio de Sanidad.

"Si queremos ser efectivos, nuestra sanidad debe estar cerca de las personas y las familias", ha insistido, tras recordar que su departamento ministerial "ha dado esta semana un paso muy relevante" al sacar a consulta pública el anteproyecto de ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El objetivo es, tal y como ha argumentado, evitar impactos perjudiciales para la salud de la población y mejorar la equidad en salud. Esta medida, además de realizar las modificaciones necesarias para hacer efectivo el acceso universal al SNS que quedaron pendientes en la anterior legislatura, también impedirá nuevos copagos y hará obligatoria la evaluación del impacto en salud de la población en todas las políticas públicas.

Del mismo modo, el ministro también ha defendido la necesidad de mejorar la dimensión psicológica y social para la salud. "La pandemia y el aislamiento asociado nos han mostrado cuán importantes son", ha argumentado Illa, al tiempo que ha subrayado la importancia de que todos los cambios en el Sistema Nacional de Salud se orienten a la premisa de mantener a las personas en el centro del sistema. Para ello, ha apostado por reforzar de forma prioritaria la Salud Pública y la Atención Primaria.

"El refuerzo de la salud pública, no sólo debe estar dirigido a la vigilancia epidemiológica, sino a la promoción de la salud y la educación para la salud, e impulsar estilos de vida saludables. En definitiva, lograr un sistema preventivo y no solo curativo, que genere salud y no solo sanidad", ha insistido.

PROTECCIÓN SOCIOECONÓMICA

El ministro también se ha referido a la necesidad de la protección socio económica como una medida de salud pública. Según ha recordado, el impacto de la pandemia está teniendo una distribución socialmente desigual y la recuperación de las consecuencias será también desigual.

"De ahí que el Gobierno haya tenido un empeño especial en proteger a las familias y las personas con menos ingresos, por ejemplo, con medidas como el Ingreso Mínimo Vital", ha destacado.

Finalmente, ha destacado la urgencia de "reforzar" la Atención Primaria, dado que durante la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto su lugar "natural y fundamental", como eje que ordena el sistema y como el "único nivel asistencial" que tiene la capacidad de poder ver y abordar todos los determinantes de salud.

Además, Illa ha defendido este enfoque integrador y preventivo y ha apostado por, además de reforzar su estructura y sus recursos, modernizar la forma de cuidar a los pacientes de la atención primaria con innovación tecnológica y organizativa y el refuerzo de roles profesionales. "Necesitamos un sistema que produzca salud en vez de sanidad y que prevenga la enfermedad y no solo la cure", ha concluido.