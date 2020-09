Illa pide al PP "lealtad institucional" para "doblar otra vez la curva" del COVID-19 en Madrid y toda España

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido al Partido Popular (PP) "lealtad institucional" y "arrimar el hombro" para "doblar otra vez la curva" del COVID-19 tanto en Madrid, la comunidad autónoma más afectada en estos momentos, como en el resto de España.

"Solo derrotaremos al virus unidos, arrimando el hombro, con lealtad institucional", ha espetado Illa al senador 'popular' Rubén Moreno Palanques, quien ha interrogado este martes al ministro en el Pleno del Senado sobre la valoración que hace el Gobierno de la segunda ola de la pandemia por COVID-19.

Illa ha defendido que el Gobierno ha ofrecido esta "lealtad institucional para derrotar al virus" al resto de comunidades autónomas, cinco de ellas gobernadas por el Partido Popular. A su juicio, este ofrecimiento se plasma en la reunión mantenida este lunes por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Vayamos todos juntos con el único objetivo de doblar otra vez la curva en Madrid y en el resto de España", ha contestado el ministro, quien ha instado al senador del PP a leer el 'Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19', donde se detallan los pasos a seguir para controlar el virus y que fue aprobado por unanimidad por todas las CCAA.

Rubén Moreno ha lamentado que más de tres meses después del inicio de la desescalada, España sextuplica el límite de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 50 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. "Que no haya Estado de Alarma no significa que el Gobierno no esté exento de responsabilidad", ha insistido.

A su juicio, en España la segunda ola "está completamente descontrolada". "No estamos detectando todos los positivos. El Gobierno sabe que el diagnóstico de casos está lejos de ser óptimos y el seguimiento de rastreo es deficiente", ha concluido.