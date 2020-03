Illa no contempla suspender las clases de forma generalizada, pero tampoco lo descarta ante un cambio de situación

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aclarado que no contempla suspender las clases escolares de forma generalizada porque los expertos no la ven "una medida efectiva" en este momento, pero tampoco lo descarta en un posible cambio de situación.

De momento, la suspensión de clases solo se ha dado en los dos colegios de la localidad de Labastida (Álava), ante el caso de un niño. "Solo ha ocurrido en casos concretos como Labastida, cuya situación estuve valorando con la consejera, y la suspensión nos pareció una medida adecuada", ha aclarado el ministro en declaraciones a Cope recogidas por Europa Press.

"En estos momentos, estamos tomando medidas quirúrgicas, muy determinadas para contener ciertos brotes en ciertos territorios", ha añadido. Así, ha aclarado que en la población riojana de Haro "no hay cuarentena", ya que esta medida solo se ha aplicado a "un grupo importante" para "garantizar la seguridad".

En cuanto a la toma de decisiones de alcance mayor, como blindar territorios, el ministro ha recordado que el Gobierno "tiene mecanismos" en casos de escenarios no contemplados para que se puedan tomar "medidas importantes". Sin embargo, continúa, "en este caso, las actuaciones en coordinación con las comunidades están funcionando muy bien", porque las medidas "no son necesariamente las mismas en todas las situaciones". Así, ha añadido que ve "como una fortaleza" que las comunidades compartan análisis y modos de actuar.

Preguntado sobre la posibilidad de que el coronavirus en España siga la misma evolución que en Italia, el ministro ha asegurado que trabajan "en poner medidas para para evitar que esto ocurra", aunque "no tiene la certeza de la evolución", afirmando que España tiene la "obligación de prepararse ante cualquier escenario posible".

NO SE TOMARÁ LA TEMPERATURA EN LOS AEROPUERTOS

En este sentido, Illa también ha informado de que no tienen previsto adoptar medidas como la toma de temperatura en los aeropuertos, como sí se hace en Italia. "Según los expertos, no es una medida eficaz, porque solo un 55 por ciento de los infectados tienen fiebre", ha aclarado. No obstante, no descarta otro tipo de medidas, como "informar mucho más a los pasajeros".

Asimismo, el ministro también ha proporcionado datos sobre el número de españoles que ya se ha recuperado del coronavirus Covid-19, que asciende a 30 personas. "Es un dato importante porque indica que la inmesa mayoría tiene afectación leve y se recupera con normalidad", ha señalado.

En cuanto a la suspensión de actos y concentraciones, medidas que han tomado otros países como Francia, Illa ha recordado que, de momento, en España, no lo ve necesario. "Estamos analizando las situaciones más preocupantes y tomando las acciones necesarias, pero por ahora creemos que no hay que suspender nada".

Así, ha concretado que no ve necesaria ninguna medida de suspensión en las Fallas de Valencia, recordando que, en estos casos, es "clave" la colaboración de la ciudadanía, a través de la higiene personal y ha recordado que, si alguien tiene síntomas, se quede en su casa y llame a las autoridades sanitarias.