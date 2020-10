Illa se disculpa por acudir a la gala de premios pese al estado de alarma: "Los ciudadanos tienen razón"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha disculpado este miércoles por acudir a una gala de entrega de premios en la noche del lunes, junto a otros políticos y ministros, pese al establecimiento del toque de queda, la recomendación de evitar grandes reuniones y el estado de alarma por el alza de la segunda ola del COVID-19. Al respecto, ha reconocido que los ciudadanos "tienen razón" por sus críticas.

Antes de comenzar su respuesta a una interpelación de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, el ministro ha dedicado unos minutos a pedir perdón, aunque también ha argumentado que estuvo en el acto "el tiempo estrictamente necesario".

"Estuve como muchos otros. Tan solo como representación institucional el tiempo estrictamente necesario para arropar a uno de los premiados, las Fuerzas Armadas que tan buen trabajo han hecho durante la pandemia. Tras la entrega del galardón, me fui, no me quedé a cenar", ha señalado.

En cualquier caso, ha comprendido por qué "muchos ciudadanos no lo han entendido". "Tienen razón. Es verdad que el evento cumplía con las reglas y las distancias, pero tienen razón. Hasta en los actos en los que se cumplen todos los requisitos, hasta en estos casos, es mejor evitarlos. El camino es solo uno, la mejor distancia es no estar. Los ciudadanos tienen razón", ha apostillado.