Illa defiende a Simón tras las críticas de Abascal: "Un respeto para todos los profesionales de la sanidad"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido "respeto" tanto para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, como para el resto de profesionales de la sanidad pública, tras las críticas del presidente de Vox, Santiago Abascal.

En su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre el estado de alarma, Abascal ha lamentado que Simón "no esté en la cárcel" pese a los "50.000 muertos mal contados" por la pandemia de COVID-19. "Cincuenta mil muertos mal contados y Fernando Simón aún no está en la cárcel. El señor Simón no está en la cárcel pero, peor aún, sigue en su puesto", ha cargado duramente.

En contestación, Illa ha exigido "respeto" a los "servidores públicos". "No le acepto ningún tono amenazante contra ningún servidor público. Me hacen rectificar los argumentos, no las amenazas. Un respeto para el doctor Simón y todos los profesionales de la sanidad pública", ha argumentado con vehemencia.

Por otra parte, tal y como ha hecho en su discurso el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, el ministro ha defendido la importancia de la ciencia en la respuesta contra el COVID-19: "Si alguien quiere discutir sobre el terraplanismo y sobre si hemos ido o no a la Luna, esto no mata. Discutir sobre la utilidad de la ciencia en relación a las vacunas mata personas. Ahí hemos de ser implacables desde la ciencia y desde la política".

Asimismo, el ministro ha coincidido con Echenique en la situación epidemiológica actual es "muy grave", así como en la necesidad de trasladarle este escenario a los ciudadanos. "Con este conjunto de medidas estamos intentando evitar un confinamiento como el que tuvimos en marzo. Vienen 15 días decisivos en este sentido", ha añadido en respuesta al portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, quien ha instado a "parar" el país para frenar al virus.

En respuesta a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el ministro de Sanidad ha reivindicado que su departamento sí ha trabajado en la prevención de la segunda ola de COVID-19, pese a los altos datos de contagios actualmente. "Un plan contra rebrotes y segunda ola sí lo hay. Mejorable, seguro, pero sí lo hay", ha sostenido en relación a las medidas coordinadas con las comunidades autónomas en julio que la semana pasada se actualizaron con restricciones más concretas y completas.