Illa defiende que el Gobierno "ha actuado" y proporciona "instrumentos necesarios" a las CCAA contra la pandemia

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido que el Gobierno "ha actuado" para frenar la segunda ola de COVID-19, así como que ha proporcionado "los instrumentos necesarios" a las comunidades autónomas para responder al nuevo incremento de casos.

"El Gobierno aprobó el 16 de julio con las CCAA un Plan Nacional de Respuesta Temprana, que fue actualizado la semana pasada. Esto se ha hecho con respeto al marco institucional, que confiere a las comunidades autónomas un papel muy relevante. El Gobierno ha actuado, coordina a las CCAA y proporciona los instrumentos necesarios a las CCAA para poder responder a esta segunda ola", ha argumentado en respuesta a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en el Congreso de los Diputados.

La dirigente 'naranja' ha pedido al ministro que aclare qué ha hecho exactamente el Gobierno para contener la segunda ola de la pandemia. "La realidad es la que es, España es el país que peor ha gestionado la pandemia, y vamos camino de hacer lo mismo en la segunda ola", ha criticado duramente.

Así, ha defendido que su partido, desde una posición de altura de Estado, lleva "meses" advirtiendo de que la pandemia "se iba a descontrolar". En este sentido, Guillermo Díaz, también de Ciudadanos, ha criticado que "errar dos veces en lo mismo en esta materia es inadmisible".

"La afirmación hemos vencido al virus no se la cree nadie, y la dijo exultante el presidente del Gobierno. ¿Ayudó a relajar la tensión?", ha comentado a Illa, reprochándole que Pedro Sánchez proclamara la derrota del virus al finalizar la primera ola, lo que, a su juicio, ha llevado a una excesiva relajación por parte de los ciudadanos.

Por otra parte, Arrimadas ha afeado al ministro de Sanidad que el Gobierno decrete un estado de alarma, pero no "tome las riendas" realmente. "No vale cualquier estado de alarma. ¿De verdad pensaban venir con un estado de alarma para seis meses y que no lo presente el presidente? Ustedes son el Gobierno, no un dispensador de estados de alarma para las comunidades", ha indicado.

El ministro ha contestado que es necesario tener unas medidas comunes en toda España para hacer frente al avance del COVID-19, pero ha puntualizado que la situación no es igual en todos los territorios. "Tenemos que tener unos criterios homogéneos, pero la respuesta no puede ser la misma en diferentes comunidades, en Canarias que en Navarra", ha concluido.