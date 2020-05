Illa defiende los datos sobre Covid-19: "No hay ningún caos, hay total transparencia desde el principio"

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad, con cifras de las comunidades autónomas, sobre el Covid-19, asegurando que no existe "caos" y que las autoridades sanitarias están actuando con "total transparencia" desde el inicio de la epidemia en España.

"No hay ningún caos, hay total transparencia desde el principio. España está a la cabeza en los países más transparentes. No acepto que se diga que no hay transparencia. Hay un espíritu constante de mejora de los datos que vamos a seguir manteniendo", ha afirmado rotundamente el ministro en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes.

Illa ha puntualizado, en cualquier caso, que se está trabajando conjuntamente con las comunidades autónomas para mejorar la "presentación de los datos". Sobre la disparidad de datos entre algunos días, el ministro ha justificado que hay algunas comunidades autónomas que a medida de que disponen de más "medios" rehacen sus series de datos para "adaptarlas más a la realidad epidemiológica". Esto, sin embargo, no es "un cambio de criterio", a juicio del ministro, sino un simple ajuste para disponer "de datos más fiables".

Por otra parte, el ministro ha resaltado que se está cumpliendo el objetivo del Gobierno frente al Covid-19 para esta semana, es decir, que el porcentaje de incremento de casos diarios esté por debajo del uno por ciento. Este martes han crecido un 0,40 por ciento los positivos, con un total de 867. "Las cifras van siendo consistentes con ese objetivo", ha comentado, resaltando que el estado de alarma "ha funcionado", ya que la crecida de contagiados al día al inicio de su vigor se situaba en el 35 por ciento.

