Illa aboga por aprobar nuevas medidas contra el tabaco pero dice que primero escuchará a los profesionales

Publicado 27/01/2020 14:35:03 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha mostrado partidario de adoptar nuevas medidas contra el tabaco, si bien no ha querido detallar ni anticipar "ninguna" hasta que no escuche la opinión de los profesionales sanitarios.

En una entrevista en 'elPeriódico', recogida por Europa Press, Illa ha recordado que su departamento ministerial está trabajando en la "ampliación y revisión" de la ley del tabaco en dos sentidos: en el ámbito de las nuevas formas de fumar y en el de los nuevos espacios libres de humo, entre los que se podrían encontrar los coches, estadios o terrazas.

"Creo que procede tomar algunas medidas pero no quiero anticipar ninguna porque primero hay que escuchar a los profesionales. Pero hay que recordar que según la Organización Mundial de la Salud el tabaco sigue siendo la causa de muerte evitable más importante y en España mueren más de 50.000 personas al año, por lo que no es bueno relajarse en el combate contra el tabaquismo. Ya me he encontrado unos trabajos en marcha que vamos a continuar", ha dicho.

Asimismo, otro de los trabajos que Illa ha comentado que trabajará con los profesionales antes de tomar una decisión es la puesta en marcha de planes para prevenir el suicidio. Un tema, al igual que el resto de problemas relacionados con la salud mental, que lo concibe como una "prioridad importante", especialmente cuando se sabe que el número de suicidios es mayor al de los muertos en accidentes de circulación. "Vamos a estudiar el problema con los profesionales", ha aseverado.

Preguntado por las líneas que va a priorizar al frente del Ministerio de Sanidad, Illa ha comentado que trabajará por la ampliación y recuperación de la universalidad en la asistencia sanitaria, la reducción progresiva de los copagos; la ampliación de la atención bucodental en el Sistema Nacional de Salud; y la aprobación de la ley de eutanasia.

Finalmente, el ministro ha destacado su intención de desarrollar el Marco Estratégico de la Atención Primaria, aprobado por su antecesora en el cargo, María Luisa Carcedo, y que contempla 23 objetivos y 100 medidas. "Es verdad que en la recesión hubo unos ajustes excesivos que pretendemos subsanar. En el acuerdo de coalición preveemos un incremento del gasto en sanidad del 5 por ciento al 7 por ciento del PIB en el 2023. Ahí quiero resaltar además el compromiso de los profesionales, que han demostrado su implicación y su vocación, en años de recursos más escasos", ha sentenciado.