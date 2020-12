La hostelería permanecerá cerrada pueblos de Vizcaya y Guipúzcoa

BILBAO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los municipios vizcaínos de Arrigorriaga y Ermua, y los guipuzcoanos de Arrasate, Azpetitia, Beasain y Ordizia no podrán abrir sus bares y restaurantes este lunes al mantener una Tasa de Incidencia Acumulada de casos positivos por Covid-19 en los últimos 14 días superior a 500 por cada 100.000 habitantes.

Además, entre los pueblos de menos de 5.000 habitantes tampoco abrirá la hostelería de Añana, Iruña Oka, Zigoitia, Zuia y Zaldibia, cuya situación epidemiológica requiere la no apertura o el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración ubicados en ellos.

Según ha recordado el Gobierno Vasco en una nueva resolución, en los municipios de más de 5.000 habitantes, la reapertura de la hostelería y restauración requerirá la presencia de una Tasa de Incidencia Acumulada de casos positivos por Covid-19 en los últimos 14 días que sea inferior a 500 por cada 100.000 habitantes, debiendo permanecer cerrados los establecimientos si dicha Tasa es igual o superior.

En la página web del Departamento de Salud (https://www.euskadi.eus) se divulgará los lunes y jueves de cada semana una resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones con la relación de las Tasas por municipio, siendo eficaz su referencia a efectos de la apertura o cierre de los establecimientos a partir del día siguiente.

Por ello, y con los datos recogidos este pasado 13 de diciembre, Arrigorriaga (521 casos por cada 100.000 habitantes), Ermua (517,49 casos), Eibar (510), Arrasate (1.110,71), Azpeita (571,24), Beasain (544,06) y Ordizia (742,23 casos) no podrán abrir sus locales hosteleros a partir de este sábado y hasta que no reduzcan su tasa de incidencia por debajo de los 500 casos. Sin embargo, sí podrán hacerlo en Eibar, que ha reducido su tasa hasta los 473,46 casos y que el pasado sábado superaba los 500.

APERTURA O CIERRE

De acuerdo con los criterios epidemiológicos utilizados para determinar la no apertura o el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración en los municipios de menos de 5.000 habitantes, no podrán abrir sus puertas los establecimientos situados en Añana, Aramaio, Iruña Oka/Iruña de Oca, Zigoitia, Zuia y Zaldibia. Sí podrán hacerlo, por contra, en Ribera Baja y Beitia, que el pasado sábado no cumplían los requisitos.

Los criterios para determinar el mantenimiento del cierre en estos municipios son la tasa de incidencia acumulada de casos positivos por Covid-19 en los últimos 14 días igual o superior a 500 por cada 100.000 habitantes en el municipio, además de una tasa de incidencia acumulada de casos positivos por Covid-19 en los últimos 14 días igual o superior a 500 por cada 100.000 habitantes en la zona básica de salud correspondiente al municipio, así como un número de casos positivos en el municipio por Covid-19, durante los últimos siete días, superior a dos.