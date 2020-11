GSK presenta el documental 'Respira' para concienciar sobre la EPOC

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía GSK ha presentado el documental 'Respira' con motivo del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que se conmemora este miércoles, 18 de noviembre, y que forma parte de la campaña impulsada por GSK 'Pulmón Sano - Futuro Sano', con la idea de concienciar a la población acerca de la importancia de cuidar los pulmones.

El evento ha contado con la participación de los cinco protagonistas del documental: el especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, el doctor Jesús Molina; el jefe del servicio de Neumología del Hospital La Princesa de Madrid, el doctor Julio Ancochea; el apneista profesional Miguel Lozano, y el medallista olímpico Saúl Craviotto. Además, el evento también ha contado con la presencia de la paciente de EPOC Esther Gómara, que ha contado de primera mano cómo es su día a día con la enfermedad, y que protagoniza el documental presentado el año pasado con motivo también del día mundial de esta enfermedad, 'La bicicleta de Esther'.

"Vivir faltándote el aire es muy duro, de algo tan insignificante como subir unos escalones me falta el aire. Cuando sufres una enfermedad tan importante como la epoc, te das cuenta de lo importante que es respirar", ha confesado la paciente. No obstante, ha asegurado que no va a dejar que esta enfermedad pueda con ella, porque le encanta la vida.

El documental consta de cuatro capítulos, que se estrenarán semanalmente, y en los que, a través de historias en primera persona, sus protagonistas descubren esta enfermedad y sus patologías. Temáticas como '¿Qué es la EPOC?', '¿Cuándo te ha faltado el aire?' o el entrenamiento y los éxitos alcanzados, tanto en el ámbito deportivo como en el de un paciente, son algunas de las reflexiones que se podrán ver en este documental y que se han tratado en el evento de presentación del mismo.

Asimiso, durante la presentación, los protagonistas del documental también han compartido lo importante que es para un paciente no sentirse nunca solo. Destacando la situación sanitaria actual, el doctor Ancochea ha subrayado la labor de los profesionales sanitarios (médicos, enfermeros y farmacéuticos) para que los pacientes vivan lo mejor posible. "La labor de la enfermería es fundamental y son necesarios para el paciente, ya que son un apoyo psicológico primordial para que éstos recuperen la ilusión por la vida". También, ha querido recalcar el desconocimiento que hay sobre la EPOC. "Más del 75 por ciento de la población española no sabe lo que es la EPOC. A pesar de su prevalencia, de su impacto sanitario, económico y social es una gran desconocida".

Por su parte, el doctor Molina, ha querido destacar la importancia de la respiración: "Respirar es un acto inconsciente que hacemos de manera instintiva, que no nos debería de suponer ningún esfuerzo, pero lo cierto que para muchas personas el hecho de respirar es muy difícil".

Por otro lado, los deportistas, Saúl Craviotto y Miguel Lozano han hablado sobre la importancia del oxígeno y la respiración en su día a día. "Cuando pones el cuerpo al límite te falta aire y te dan incluso pinchazos, tienes sensación de mareo, pero creo que es la única manera de ganar esas milésimas y por eso, cuando me quedo sin aire y sin aliento, sé que lo he dado todo" confirma Craviotto, y añade que "el oxígeno es energía y no saber respirar como lo necesitas, sin duda te llevará a una derrota segura".

Por otro lado, Lozano ha admitido que "la apnea es una lucha constante con el instinto de supervivencia, y trabajar y entrenar la respiración me ha cambiado por completo". Explica que es vital para mejorar en el deporte y también para mejorar la calidad de vida.

La EPOC es una patología con elevada prevalencia y una de las que produce mayor morbilidad y mortalidad en todo el mundo, situándose como la tercera causa de muerte, por delante del cáncer de pulmón2, a nivel mundial. En España la epoc afecta a alrededor de 2,9 millones de personas.