Baleares estudia una fórmula jurídica para que la sanidad privada atienda a turistas con tarjeta europea

PALMA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear está estudiando fórmulas jurídicas para que la sanidad privada pueda atender a turistas que cuenten con tarjeta sanitaria europea, una medida que, según la consellera, Manuela García, no tendrá un impacto presupuestario para el Servicio de Salud (IbSalut).

Así lo ha anunciado García este miércoles durante un desayuno informativo socio-sanitario organizado por Europa Press en Madrid. La consellera ha precisado que los centros que participen deberán reunir una serie de "criterios de calidad", entre ellos, contar con servicio de Urgencias, cirugía de Urgencias, unidades de cuidados intensivos y hospitalización.

"El precio está ya pactado, porque es el que Europa paga", ha puntualizado García, incidiendo en que la medida "no va a impactar negativamente en las arcas del IbSalut": "Al contrario, quizá sea un 'win-win'.

Según ha informado la titular de Salud, la Conselleria está "trabajando en buscar la fórmula jurídica" adecuada para materializar esta medida, cuya necesidad ha justificado en el peso de la población visitante en verano, cuando "hay muchos profesionales de vacaciones".

Como ha recordado, la población de Baleares ronda los 1,2 millones de personas, pero en el periodo estival "puede duplicarse o triplicarse". En 2023, la Comunidad fue visitada por 16 millones de viajeros, personas que "también en algún momento van a utilizar la sanidad".

Al mismo tiempo, García ha razonado que en la Comunidad la sanidad privada "tiene un peso muy importante". "El 50 por ciento de los profesionales sanitarios realizan algún tipo de ejercicio privado y somos la segunda comunidad en convenios después de Cataluña", ha dicho.

Igualmente, García ha recordado que los presupuestos contemplan una partida para colaboración con los hospitales privados, no sólo en cuanto a turistas sino para la población general, con el objetivo de descongestionar las listas de espera.

La consellera no ve "ningún tipo de problema" en este tipo de colaboraciones si "la calidad es adecuada", poniendo el foco en "el paciente que lleva seis meses esperando para una intervención quirúrgica".

También ha recordado que, dentro del plan de choque, se premiará la buena gestión de las listas de espera de cada servicio. García ha anticipado que en marzo se evaluará el estado y los primeros resultados de ese plan, que contiene también otras medidas.

SIETE NUEVOS CENTROS DE SALUD EN 2024

Al mismo tiempo, García ha hecho hincapié en la necesidad de desarrollar nuevas infraestructuras, avanzando que siete nuevos centros de salud "serán una realidad" en 2024. A ello ha sumado otros centros, como el de Pere Garau, cuya reforma van a "atender".

"Vamos a ir proyectando todas esas necesidades que se han recogido", ha asegurado la consellera, añadiendo que "la inversión más importante que hará este Govern" será en hospitales intermedios, los de Son Dureta y Verge del Toro.

En este punto, la consellera ha criticado al equipo de gobierno anterior por su baja ejecución de proyectos anunciados: "El problema es que en el 2022 en Baleares se ejecutó el 22 por ciento de lo presupuestado para infraestructuras. Y en el 2023, hasta junio del 2023, sólo se había ejecutado el 33 por ciento de lo presupuestado."

Así, "había muchos proyectos parados porque se habían anunciado pero realmente no tenían presupuesto": "No es que nosotros los hayamos paralizado, es que no se habían empezado".