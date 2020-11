Gobierno Vasco advierte de que "el camino hasta la vacuna es largo" y pide mantener prudencia

Sagardui dice que, aunque "estamos mejor, no estamos bien", y pide que no se olvide de "donde venimos"

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha asegurado este miércoles que "el camino hasta la vacuna" contra la covid-19 "es largo" y que, mientras tanto, se debe seguir manteniendo prudencia y medidas de prevención.

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Sagardui ha destacado que Osakidetza tiene muchos planes de vacunación, como el de la gripe que está activo en estos momentos, y que, al igual que organiza esas otras campañas, organizará la de la vacuna contra la covid-19.

En todo caso, ha explicado que, antes de poner en marcha ninguna campaña, es necesario conocer "qué tipo de vacuna va a ser o qué clase de condiciones requiere esa vacuna para que sea efectiva", y que, tras conocer esos detalles, Osakidetza estará capacitada para organizar la campaña de vacunación.

En este sentido, ha destacado que conocer las características de la vacuna llevará a "tomar uno u otro camino" en la elaboración de la campaña, y que los técnicos tanto del Departamento de Sanidad como del Ministerio de Sanidad están trabajando en el estudio de las características de las vacunas que están elaborando los distintos laboratorios.

"Pero el camino hacia la vacuna es largo, aunque enero esté ahí, y mientras tanto, debemos actuar con prudencia y mantener la prevención, al igual que deberemos hacerlo después. Hay que recordar que las vacunas primero deben ser aceptadas, y que, una vez aceptadas, tenemos que pensar cómo adecuarlas para difundirlas en Euskadi, en base a sus condicionantes. Pero para eso hay un largo camino que recorrer", ha insistido.

Asimismo, la consejera de Sanidad ha lamentado haberse enterado "por la prensa" del plan de vacunación presentado el pasado lunes por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y ha considerado que "ese no es el camino de colaboración y cogobernanza".

Así, Sagardui ha dicho que este miércoles a la tarde se reunirá el Consejo Interterritorial de Salud con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que "ayer nos enviaron" la documentación por escrito del plan presentado por Sánchez.

"Creo que ese no es el camino de colaboración y cogobernanza. Sabemos que España recibirá las vacunas, porque así lo decidió la Comisión Europea, pero eso no significa que no haya una mejor manera de colaborar para su difusión, porque somos nosotros los que vamos a tener que dar la vacuna en nuestros centros de salud", ha explicado.

"MEJOR, PERO NO BIEN"

Por otro lado, Gotzone Sagardui ha recordado que las actuales medidas que restringen la movilidad y de cierre de la actividad hostelera están en vigor hasta el 10 de diciembre, y que, aunque están "esperanzados" porque los datos "están mejorando", ha destacado que "estamos mejor, pero no estamos bien". "El camino es largo, y parece que se nos olvida de donde venimos, porque no venimos de una buena situación", ha añadido.

Así, la consejera de Salud ha remarcado que en estos momentos "está mejorando" la situación epidemiológica y hospitalaria en Euskadi, aunque ha advertido de que, "para llegar a una buena situación, tenemos que bajar mucho".

"Eso no significa que tengamos que perder la esperanza, ni mucho menos. Yo estoy esperanzada. Todos vemos que las medidas que hemos adoptado están dando resultado, pero no olvidemos a dónde debemos llegar, y no es a menos de 500 casos (en la tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes), sino a 60. Ahí está nuestra meta", ha explicado.

GRIPE

Por otro lado, Sagardui ha asegurado que están "contentos" con la evolución que ha tenido hasta ahora la campaña de vacunación contra la gripe, aunque ha hecho un llamamiento a "toda la población" para que llame a los centros de salud para pedir cita y tomar su vacuna.

"Aún tenemos vacunas para poder vacunar a más población, porque lo que nosotros queremos es que cualquiera tenga la oportunidad de vacunarse", ha asegurado.

En este sentido, ha destacado que este año era "especialmente importante" vacunarse contra la gripe, y que, el hecho de se haya incrementado el número de vacunados en un 50% respecto al año pasado, "ha sido un éxito y creo que aún va a ser más exitoso, hasta que termine la campaña".

"Es importante especialmente para hacer una diagnosis diferenciada de la covid-19, y también para mantenerse lo más fuerte posible en cuanto a la inmunización y tener otra protección ante la pandemia", ha afirmado.

Por último, la consejera de Sanidad ha aplaudido "el tremendo esfuerzo" realizado por los trabajadores de Osakidetza para, especialmente, llevar la vacuna contra la gripe a los colectivos más vulnerables. "Ha sido un esfuerzo de agradecer, y un trabajo bien hecho", ha concluido.