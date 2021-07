Gobierno pide a los jóvenes un "último esfuerzo y responsabilidad" porque queda muy poco para derrotar al virus

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -



La portavoz el Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido a los jóvenes que realicen un "último esfuerzo" y sean "responsables" a nivel individual porque queda ya "muy poco" para derrotar al coronavirus y, por ende, volver a poder disfrutar libremente de la vida social.

Montero se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y después de que la incidencia acumulada de contagios de coronavirus a 14 días haya aumentado de forma exponencial debido, entre otros motivos, a la relajación de medidas de prevención del contagio por parte de la población no vacunada, como son los jóvenes.

"Comprendemos las ansias que tienen los jóvenes por pisar la calle, por relacionarse después de tantos meses de confinamiento y de restricción de la movilidad y, además, porque están en una etapa vital que invita a esa mayor relación, pero les pedimos un último esfuerzo porque estamos cada día más cerca de derrotar a este virus", ha aseverado Montero.

Por ello, ha insistido en la "responsabilidad individual" de las personas tanto para proteger a las personas más vulnerables de las familias como a ellos mismos. "Que estemos muchísimo mejor que hace unos meses no significa que podamos relajar las medidas y dejar de protegernos y cuidarnos a nosotros mismos o a los demás", ha sentenciado.

La ministra también ha expresado el "agradecimiento" del Gobierno a los jóvenes por su actuación a lo largo de la pandemia. "Por su momento vital, están más llamados a la movilidad e interacción entre personas, han hecho un esfuerzo impresionante durante este último período", ha apuntado.

En cualquier caso, ha avanzado que "ya queda muy poquito" para que sean vacunados y para que España alcance la inmunidad de grupo. "Estamos ya a las puertas de agosto, a punto de tener la inmunidad de rebaño", ha anunciado. Por ello, ha insistido en hacer un "llamamiento a la prudencia" de los jóvenes porque "casi lo estamos tocando con los dedos".

La portavoz del Gobierno ha recordado que el objetivo de lograr tener vacunada al 70 por ciento de la población a finales de agosto, subrayando que ya se han invertido 5.000 millones de euros para la adquisición de vacunas.

La ministra ha reconocido, no obstante, que este gran incremento de la incidencia no se está traduciendo en un aumento de los fallecimientos u hospitalizaciones. "Ahora esta incidencia no se traduce exactamente porque se produce entre población joven y tenemos un porcentaje de vacunación en mayores de 50 años que está protegiendo a estos colectivos, pero entre los 30 y los 50 hay personas que no han recibido la segunda dosis o incluso la primera", ha advertido.

Teniendo en cuenta que la atención hospitalaria no se está viendo afectada, Montero ha reivindicado la necesidad de "preservar la Atención Primaria". "Quizá ahora los pacientes no van tanto a la especializada porque la sintomatología, por lo general, suele ser leve. El contagio del virus se expresa de forma distinta pero es conveniente que lo mantengamos a raya", ha remachado.