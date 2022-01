El Gobierno no se plantea la vacunación obligatoria: "El tratamiento de nuestro país no es comparable con otros"

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado este lunes sobre la vacunación obligatoria que están imponiendo países como Austria que el tratamiento que se está haciendo desde España a la vacunación "no es comparable" con otros países en los que la "sociedad no ha tenido esa responsabilidad" y "no han dado esa respuesta".

"Ningún otro país de nuestro entorno ha respondido como España a la estrategia de vacunación", ha enfatizado la ministra portavoz al ser preguntada acerca de si el Ejecutivo se plantea optar por la vacunación obligatoria.

Isabel Rodríguez ha señalado que el mérito que sitúa a España por encima del 90 por ciento de su población mayor de 12 años vacunada es de la sociedad y ha destacado la estrategia del Gobierno que apostó inicialmente por la compra de vacunas centralizada y, después, por la vacunación masiva.

Por último, ha recordado que España "está liderando" las donaciones de vacunas a países que tienen más dificultades para acceder a estas. "Esta tiene que ser una estrategia de los países más desarrollado para todos tener acceso a la mejor respuesta a la pandemia", ha zanjado.