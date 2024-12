El Gobierno invertirá 21,8 millones de euros en una "tecnología pionera" para investigación en hadronterapia

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha anunciado este martes que el Gobierno invertirá 21,8 millones de euros en la primera infraestructura del país para la investigación en hadronterapia, que estará basada en un acelerador de iones de carbono, y que servirá como una "tecnología pionera" para luchar contra el cáncer.

"Hay muy pocos países en el mundo que estén estudiando esta tecnología tan prometedora. Y, por eso, hoy es un día muy especial para mandar un mensaje claro a la ciudadanía de que en nuestro país estamos haciendo la mayor inversión que se ha hecho nunca en la historia para la investigación de enfermedades como el cáncer", ha manifestado Morant durante el acto donde se ha firmado el convenio de cesión de los terrenos por parte de la Universitat de València (UV) al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La instalación, que estará situada en el Instituto de Física Corpuscular (IFIC), supone el desarrollo de un acelerador-inyector lineal para iones de carbono (C6+) con una energía de al menos diez megaelectronvoltios por nucleón (MeV/n), como primera etapa de una instalación completa de iones de carbono, según un comunicado de la cartera ministerial.

La hadronterapia con protones o iones de carbono se perfila "como una de las futuras terapias más efectivas en tratamientos radiológicos contra el cáncer", pues permite modular la irradiación sobre los tejidos tumorales con extrema precisión y con un daño mucho menor en el tejido sano, algo "determinante" en el tratamiento de casos pediátricos y de tumores radio-resistentes.

Morant también ha resaltado la inversión pública "donde el mercado no llega", sirviendo de apoyo para desarrollar este tipo de tecnologías, tras lo que ha puesto "en valor la ciencia pública de nuestro país, porque a través de la administración pública, a través de los impuestos de todos los ciudadanos, estamos invirtiendo en tecnología de futuro que todavía no existe".

Asimismo, ha afirmado que el proyecto tiene "la convicción" de que no puede haber progreso ni futuro si no se acompaña "de la ciencia". La ministra ha reseñado el trabajo de instituciones como la UV, el CSIC, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y la empresa Added Value Solutions S.L. (AVS).