El Gobierno garantiza su compromiso para que el CNIO tenga "los instrumentos necesarios para hacer la mejor ciencia"

VALÈNCIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha garantizado el compromiso del Gobierno de España para que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) tenga "todos los instrumentos necesarios para seguir haciendo la mejor ciencia", al tiempo que ha destacado que el ente es "uno de los mejores centros de investigación de nuestro país".

De esta manera lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes en el Parc Científic de Burjassot-Paterna (Valencia), preguntada por informaciones publicadas en los últimos días en 'El País' y 'ABC' sobre la situación de este organismo.

"No me van a encontrar nunca hablando mal ni contribuyendo al desprestigio de nuestros centros de investigación", ha avanzado la titular de Ciencia, que ha hecho hincapié en que el CNIO sea "el principal centro de investigación oncológica contra el cáncer de nuestro país y el segundo mejor de Europa". "Lo dicen los rankings, no lo digo yo", ha señalado.

En esta línea, ha valorado que este centro tiene "la mayor captación de fondos públicos tanto nacionales como internacionales de la historia", así como también "el apoyo del Gobierno de España para la mejora de equipamientos". De hecho, ha concretado que en la última convocatoria "ha recibido un millón de euros para renovar tres equipos". "Recibe, de manera extraordinaria, un millón de euros al año", ha apuntado.

Además, ha indicado que, al formar parte de la red de excelencia del Centro Severo Ochoa, "también recibe una aportación extraordinaria". Por ello, ha recalcado que el CNIO es "uno de los mejores centros de investigación de nuestro país" y ha garantizado que el Gobierno de España "va a seguir trabajando para que tenga todos los instrumentos necesarios para seguir haciendo la mejor ciencia".