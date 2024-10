El Gobierno aprueba una donación de un millón de euros a ONUSIDA, en su contribución bianual al organismo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado la contribución de un millón de euros a ONUSIDA, dentro su contribución bianual voluntaria al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA.

ONUSIDA es el organismo multilateral que lidera el esfuerzo mundial por poner fin a la epidemia de sida como amenaza para la salud pública para 2030, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y prioriza la lucha contra el estigma y discriminación asociadas a VIH, centrándose, entre otras, en la producción de información relativa al estado del sida, así como en los aspectos legislativos y normativos que criminalizan, discriminan o estigmatizan a las personas que viven con VIH.

Así, proporciona las orientaciones estratégicas a través de la Estrategia Mundial contra el SIDA 2021-2026, la difusión, la coordinación y el apoyo técnico necesarios para catalizar y conectar a los líderes de los gobiernos, del sector privado y de las comunidades y para la prestación de servicios del VIH. ONUSIDA contribuye a trabajar por los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y por asegurar la voz de la sociedad civil, siendo la única entidad de la ONU que cuenta con representantes de la sociedad civil en su organismo directivo.

Se enfoca en la lucha contra el estigma y discriminación asociadas a VIH, centrándose en los aspectos legislativos y normativos que criminalizan o discriminan a las personas que viven con VIH, por ejemplo, a través de su programa "Global Partnership". Esto se complementa con las actuaciones del Fondo Global para la lucha contra el VIH, la malaria y la tuberculosis.

El Ministerio de Sanidad recuerda que ha priorizado el ámbito de las actuaciones de control y prevención del VIH tanto en su organigrama, creando en octubre de 2021 la División de Control del VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis (DIVIHT), alineados con la integración de los programas para estas cuatro infecciones en la OMS; como en su planificación estratégica, a través del 'Plan de Prevención y Control de la Infección por el VIH y las ITS 2021-2030 en España' y su liderazgo en la lucha contra la discriminación y el estigma asociados al VIH a través del 'Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH'.

Con motivo de la Presidencia española del Consejo de la UE en 2023, se identificó la lucha contra el estigma y la discriminación asociados al VIH como prioridad política. ONUSIDA forma parte, junto con ONU-Habitat, el Ayuntamiento de París e IAPAC, del consorcio de Ciudades Fast-Track, al que España contribuye proactivamente, entre otros, sumando múltiples municipios españoles a la iniciativa. Además, el Ministerio de Sanidad ya realizó una contribución de otro millón de euros en diciembre de 2022.