Gilead y la AEEH impulsan un año más la investigación para lograr la eliminación de la hepatitis C

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Gilead, como parte de su compromiso con la investigación en el ámbito de las enfermedades hepáticas, ha abierto la convocatoria de la 'Cuarta Edición de Becas a Proyectos de Microeliminación en Hepatitis C'. Estas becas pretenden impulsar la realización de proyectos que contribuyan a la eliminación de la hepatitis C en nuestro país. Para llevarlo a cabo, la compañía ha firmado un acuerdo con la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), entidad que será la responsable de evaluar y seleccionar los proyectos candidatos.

En 2021, el programa tendrá una dotación económica de 250.000 euros que, sumados a las anteriores ediciones, supone una inversión total de 750.000 euros destinados al fomento de proyectos de microeliminación de esta patología en España. Con un máximo de 30.000 euros por cada trabajo seleccionado, los proyectos tienen como requisito indispensable realizarse en Centros Asistenciales Sanitarios Españoles y no superar los 24 meses para su ejecución. Además, se podrán presentar un máximo de dos proyectos por área terapéutica y centro asistencial sanitario.

"Estas becas son una muestra del compromiso de Gilead con la consecución del objetivo de eliminación de la hepatitis C en nuestro país antes de 2030 y del apoyo continuo a los investigadores y pacientes. A pesar de la crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19, Gilead ha aumentado un 25 por ciento la cuantía de las becas en esta cuarta edición, de 200.000 a 250.000 euros, con las que espera que se desarrollen proyectos de microeliminación que sirvan de ayuda para la eliminación del virus en los próximos años", ha comentado la Exec. director, Medical Affairs de Gilead en España, Marisa Álvarez.

España es un país referente en el desarrollo de proyectos de microeliminación de hepatitis C y se sitúa a la vanguardia en el tratamiento de este virus. Desde la implementación del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C (PEAHC) en el SNS en 2015, en España se han tratado a más de 146.0001 pacientes.

Estas cifras hacen que el objetivo de la eliminación esté mucho más cerca y pueda ser una realidad si se identifican, diagnostican y tratan a todas las personas infectadas. Sin embargo, todavía quedan más de 80.000 personas con el virus sin tratar en nuestro país. Por ello, es importante actuar de manera local para impactar globalmente gracias a la microeliminación. De esta forma, se puede tratar a los pacientes en estadios iniciales de la enfermedad y así evitar que evolucione y su abordaje sea más complicado, además de impedir la trasmisión y posibles nuevos contagios.

"El compromiso de la AEEH con la eliminación de la hepatitis C es rotundo, ya que además de tratarse de un objetivo de salud de indudable trascendencia, es también un compromiso moral con todos aquellos grupos de población con especial prevalencia de infección, y que a menudo se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Las políticas de microeliminación de la hepatitis C en poblaciones de alto riesgo son posibles gracias al esfuerzo colectivo de profesionales de la salud y significativamente de los hepatólogos, pero el concurso de compañías como Gilead en esta tarea es esencial, ya que sus becas hacen posible que se hayan financiado en nuestro país 22 proyectos de investigación innovadores y alineados en el objetivo de la microeliminación de la hepatitis C", ha señalado el presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, el doctor Raúl Andrade.

El plazo de presentación de candidaturas será del martes 1 de junio al miércoles 30 de junio de 2021 a través de la web www.aeeh.es y la evaluación y resolución de las becas será llevada a cabo por el comité evaluador designado por la AEEH.