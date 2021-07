Gestores sanitarios apuntan a la Atención Primaria para reactivar la atención a crónicos tras la pandemia

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Responsables de los servicios de salud de Andalucía, Castilla y León y Cataluña han puesto el foco en la Atención Primaria para reactivar y mejorar la atención a los pacientes crónicos tras la pandemia de la COVID-19.

"Cuando la COVID-19 todavía nos golpea con violencia, además de esta quinta ola y de las que puedan llegar, también nos preocupa la ola silente, esos daños colaterales que se pueden producir, especialmente entre los pacientes crónicos, por un incremento de la morbimortalidad asociado a las dificultades de acceso a la asistencia que han existido", ha señalado el doctor Julio Zarco, subdirector gerente del Hospital Clínico San Carlos, durante un 'webinar' organizado por la Plataforma Cronicidad: Horizonte 2025 (CH2025).

En el diálogo virtual han participado las doctoras Xènia Acebes, directora del Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut; Inmaculada Mesa, subdirectora de Gestión Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y Gloria Sánchez, directora técnica de Hospitales y Programación Asistencial de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Sacyl), que han coincidido a la hora de subrayar que la Atención Primaria es clave para reactivar y mejorar la atención a los pacientes crónicos tras la crisis sanitaria.

Así lo han puesto de manifiesto al enumerar los planes y estrategias puestas en marcha en sus respectivas comunidades autónomas para tratar de mantener la atención a los enfermos no-COVID-19 durante la pandemia, y que se han basado, en buena medida, en impulsar "una transformación" de este nivel asistencial, con "nuevos modelos organizativos" que permitieran compatibilizar la respuesta a la emergencia epidémica con la necesidad de garantizar la asistencia a los pacientes con otros procesos agudos y crónicos.

Tal y como han confirmado las tres responsables autonómicas, el incremento de las plantillas, la asunción de "nuevos roles" por parte de los profesionales, el impulso de la continuidad asistencial y del abordaje multidisciplinar y la coordinación entre los distintos niveles asistenciales son estrategias compartidas por las tres CCAA para lograr este objetivo.

También la apuesta por el desarrollo de la telemedicina, que ha exigido mejorar las dotaciones tecnológicas de los centros sanitarios y la puesta en marcha de nuevas herramientas digitales. De hecho, según han explicado, la atención telefónica y las teleconsultas han sido la opción utilizada para dar respuesta a un elevado porcentaje de la demanda asistencial registrada tras la irrupción de la pandemia.

La doctora Gloria Sánchez ha asegurado que en Castilla y León "la presencialidad empieza a ser alta", cifrándola en una media que ronda el 60 por ciento y que se acerca al 70 por ciento en el caso de la enfermería. También en Andalucía está aumentando el porcentaje de consultas presenciales, "aunque siguen predominando las telefónicas", tal y como ha admitido la doctora Mesa.

La doctora Xènia Acebes, por su parte, ha explicado que, en mayo de 2021, la cifra de actividad presencial en los centros de salud de Cataluña estaba alrededor del 54 por ciento, un porcentaje mayor si se compara con el "30 por ciento en las épocas de mayor incidencia epidémica de coronavirus".

En este contexto, las responsables de gestión sanitaria de las tres CCAA han reconocido que es preciso seguir trabajando para ampliar el acceso presencial de los pacientes a los centros sanitarios, si bien han recalcado la necesidad de recuperar "una presencialidad que aporte valor", aprovechando las ventajas de la telemedicina y las nuevas tecnologías para superar "las ineficiencias del sistema".

"La pandemia es una tragedia y, sin embargo, de toda situación crítica hay que tratar de buscar una oportunidad, en este caso, para reformar el sistema y dejar de hacer lo que no era útil. Manteníamos estilos que no eran eficientes. La consulta telefónica no es apropiada para una primera visita de valoración, pero sí para determinados seguimientos o para procesos en los que no es imprescindible el desplazamiento del paciente y no exigen ocupar una cita que puede resultar valiosa para otro paciente que sí requiere una visita al médico de Familia", ha señalado la directora técnica de Hospitales y Programación Asistencial de Sacyl.

Un planteamiento con el que se han mostrado de acuerdo las representantes de Andalucía y Cataluña. "La consulta telefónica es útil para demandas burocráticas o para casos en los que existe longitudinalidad en la atención, porque la situación del enfermo es conocida por el profesional, pero no para un paciente que nunca ha sido visto con anterioridad, por lo que la consulta presencial tiene su sentido", ha resaltado la doctora Mesa, quien ha defendido que modificar el modelo para "llegar al equilibrio" permite "que las personas que necesitan ser vistas lo sean durante más tiempo".

Por su parte, Acebes ha señalado que, aunque "culturalmente estamos acostumbrados a la presencialidad" y es preciso retomarla, es necesario "hacer un esfuerzo para favorecer las visitas que aporten algo", mejorando el acceso de los ciudadanos, "no tanto al centro sanitario, sino a una mejor respuesta a sus necesidades concretas". Para ello, ha mencionado instrumentos como la programación de consultas por motivos, la implantación de agendas administrativas o el desarrollo de la telemedicina.

No obstante, las responsables de gestión sanitaria de Cataluña, Castilla y León y Andalucía han subrayado que reorganizar la asistencia ante el avance de la COVID-19 ha sido "un reto importante" y que resulta imprescindible controlar la pandemia para recuperar la "normalidad" asistencial y hacer frente a todos los desafíos que plantea la cronicidad.

"Los recursos personales, estructurales y económicos son los que son, y en las circunstancias actuales se requiere un gran esfuerzo para hacer todo lo que hacíamos antes", ha apuntado la doctora Inmaculada Mesa. Pese a todo, las tres ponentes han apostado por aprovechar los aprendizajes que deja la actual crisis para favorecer una transformación del sistema sanitario "que mejore la atención que prestamos a nuestros pacientes".