La Generalitat convoca este sábado la comisión interdepartamental para estudiar nuevas medidas

VALENCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta portavoz de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha pedido este viernes al Gobierno central que defina claramente la figura del allegado para evitar "confusión" durante las fechas de Navidad.

En rueda de prensa tras el pleno semanal del Consell, Oltra, ha recordado que el término allegado, expresado por el Ministerio de Sanidad para las reuniones familiares para Navidad, está regulado en el Código Civil aunque la gente "no tiene por qué saber" qué significa.

En todo caso, la también consellera de Políticas Inclusivas ha recalcado que hay que cumplir con la distancia social, con el uso obligatorio de mascarilla y la ventilación e higiene continua. "No lo podemos dejar de lado, y más en estas fechas, no podemos bajar la guardia. Estar con las personas que queremos no es una vacuna", ha recalcado.

La Generalitat reúne este sábado, 5 de diciembre, a la comisión interdepartamental de actuación contra la pandemia para estudiar nuevas medidas o restricciones de cara al resto de diciembre y a Navidad en base a los informes epidemiológicos, así como para analizar la situación del ocio nocturno, el toque de queda y el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana.