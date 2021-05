Garzón defiende la prohibición de la publicidad de alimentos "perniciosos" para la salud de los menores

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha mostrado en contra del patrocinio de Galletas Príncipe a la Selección española de fútbol y ha argumentado que "un caso de esta características lo que pone de relieve, una vez más, es la insuficiencia de la normativa actual" en materia de publicidad de alimentos dirigidos a menores, defendiendo la prohibición de anuncios de alimentos "perniciosos" para la salud de los menores.

Así lo ha trasladado este lunes Garzón, durante la presentación de los resultados del Informe sobre los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas, elaborado por el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), al ser preguntado por este patrocinio y por si apuesta por que se revise.

El titular de la cartera de Consumo ha afirmado que este caso pone de manifiesto algo que su departamento ya ha denunciado y "es que el Código PAOS no está operando, no está funcionando para los objetivos que se supone que debe seguir, que es combatir la obesidad infantil, que en gran medida, el vector principal es el consumo de productos no saludables de manera excesiva, especialmente por sectores más vulnerables como son la las personas menores de edad".

El Código PAOS establece un conjunto de reglas éticas que guían a las compañías adheridas en el desarrollo, ejecución y difusión de sus mensajes de publicidad de alimentos y bebidas dirigidos a menores para evitar una excesiva presión publicitaria sobre ellos.

"Lo que volvemos a reafirmar es nuestra voluntad, disposición, que es una línea en la que ya estamos trabajando, no de reformar sólo el Código PAOS sino directamente de regular la publicidad dirigida a público infantil", ha asegurado.

Garzón ha detallado que esta regulación prohibirá la publicidad "determinados productos" que, según ha demostrado la ciencia, "tienen unos efectos perniciosos en la salud de los menores en el corto, medio y largo plazo". "En eso estamos trabajando", ha manifestado el ministro Alberto Garzón.