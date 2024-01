García señala que "tildar de ocurrencias" las medidas contra la gripe está "alejado de la evidencia científica"

Sanidad asegura que "ya han iniciado las conversaciones" para aprobar la 'autobaja' de tres días

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que las medidas para el pico de gripe como la obligatoriedad de las mascarillas en centros sociosanitarios y residencias y la autobaja de tres días "no es una ocurrencia" y que tildarlo de ocurrencia "está alejado de la evidencia científica", en respuesta a las acusaciones de algunos políticos como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayudo, o el presidente de Murcia, Fernando López Mirás.

"Me sorprende un poco el tono porque este Ministerio no se va de vacaciones. Quiero decir, aquí se ha estado vigilante, se ha estado espectante, se ha confiado en que las comunidades estaban poniendo las medidas. No es una ocurrencia, hombre, que hemos pasado una pandemia y el mero uso de una mascarilla en los centros sanitarios tildarlo de ocurrencia me parece que está bastante alejado de la evidencia científica", ha declarado la ministra en una entrevista en el canal 24 horas recogida por Europa Press tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Así ha contestado García a las acusaciones de algunos políticos como Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado a la ministra de "intentar llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí", en declaraciones a los medios en un desayuno informativo de Europa Press.

En este mismo encuentro, el presidente de Murcia, Fernando López Mirás, ha apuntado que la reunión del CISNS y las medidas "llegan tarde". "La ministra de Sanidad parece que ha estado de vacaciones cuando de verdad había una emergencia", ha añadido en declaraciones a los medios.

En este sentido, la ministra ha destacado que algunas comunidades autónomas como Cataluña, Murcia o la Comunidad Valenciana ya han adoptado la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios "motu proprio" y que esta reunión del CISNS se ha hecho con el fin de "homogeneizar los criterios" y "dar cobertura jurídica a todas las CCAA de diferentes colores políticos que ya han tomado la medida".

"Si hay algo que sabemos que contiene las epidemias y que protege a los más vulnerables, en este caso pacientes, personas mayores, pequeños y también los profesionales que están muy expuestos, es el uso de la mascarilla", ha aseverado.

EL MINISTERIO ASEGURA QUE "ESTÁ ESTUDIANDO" LA 'AUTOBAJA' DE 3 DÍAS

Otro de los temas que han estado sobre la mesa de este pleno del Consejo Interterritorial del SNS ha sido la posibilidad de que los ciudadanos puedan autojustificar su baja durante tres días con el fin de descongestionar los centros sanitarios, medida que ya se tomó en la pandemia. En este caso la ministra ha asegurado que "lo están estudiando" y que "ya han iniciado las conversaciones con los Ministerios", aunque aún quedan los empresarios.

"Es una medida que llevan demandando los propios profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria desde hace muchos años y la estamos estudiando, hemos iniciado las conversaciones con el resto de Ministerios para ver qué se puede hacer", ha señalado García, aunque no ha aclarado cuándo se aprobará esta medida ya que aún tienen que hablar con los empresarios.

En este sentido, García ha explicado que esta medida "ya se hizo en pandemia" y "facilitó la desburocratización y descolapsó la Atención Primaria". "Creemos que es una medida interesante y que ahora mismo estamos en una situación en la que volvemos a tener tensionado nuestro sistema sanitario y la Atención Primaria por la epidemia de la gripe y la queríamos retomar, aunque nos falta hablar con muchísimos actores para evaluar como se ha hecho en otros países", ha declarado.

"Queda hablar con los empresarios y seguir con conversaciones con los Ministerios, planteamos una cosa coyuntural para esta epidemia de gripe no una cosa estructural", ha apuntado.

Así, la ministra ha explicado que la idea es que, en caso de tener síntomas gripales que se puedan pasar en unos dos o tres días o una gastroenteritis, se pueda explicar al empresario y gestionar la 'autobaja' sin tener que acudir al centro de salud únicamente para este proceso burocrático, aunque ha advertido que esto "no significa que no acudan al médico si lo necesitan".

"No estamos hablando de que la gente deje de ir al médico, al revés, le estamos diciendo a la gente que hay que ir al médico para las cosas que realmente el médico te puede dar un valor añadido y te puede dar un tratamiento, un diagnóstico o te puede resolver alguna situación, pero hay muchas de estas situaciones que colapsan y que ocupan mucho del tiempo de los médicos de Atención Primaria que no tienen que ver con esto", ha asegurado García.

A este respecto la ministra ha aseverado que esta medida "quitaría trabajo burocrático a los profesionales sanitarios y destensaría el SNS". "Las consecuencias serían tremendamente positivas, no es verdad que la gente seamos irresponsable a la hora de autodiagnosticarnos y creo que serían positivas a la hora de hablar de esto que se lleva hablando muchísimos años que es quitar trabajo burocrático", ha afirmado.

"Tenemos una AP debilitada y necesitamos profesionales que vean a los pacientes para lo que los tienen que ver. Hay días en los que el 40 por ciento de este trabajo se relaciona con esta sobrecarga burocrática. En los países donde se ha implementado ha funcionado bien", ha añadido.

Por el momento las comunidades de Aragón, Baleares y Madrid han rechazado la medida, mientras que Cantabria ha apostado por "simplificar la tramitación" y "que lo decida la Seguridad Social", y Galicia ha señalado que "es un tema delicado" en el que "las improvisaciones no ayudan", aunque está a favor de "facilitar el trabajo burocrático".

Por último, la Junta de Andalucía ha recibido "con mucha cautela" la propuesta de las autobajas porque "es un acto médico que exige garantías", por ello ha reclamado "más información" al Ministerio porque con la facilitada hasta ahora en el Consejo Interterritorial "no cuenta con datos suficientes para tomar una deicisión al respecto". El resto de comunidades autónomas no se han pronunciado por el momento.