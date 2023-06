García-Sastre advierte de que H5N1 es la gripe aviar con "más riesgo potencial" de infectar a humanos

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adolfo García-Sastre, director del Global Health & Emerging Pathogens Institute de la Icahn School of Medicine del Mount Sinai de Nueva York (Estados Unidos), ha advertido de que el H5N1 es el virus de la gripe con "más riesgo potencial" de infectar a humanos.

En un briefing para periodistas organizado por CSL Seqirus, el experto ha incidido en que el H5N1 es tan amenazante para los humanos porque es "un caso especial".

"El H5 es un virus de alta patogenicidad en aves. Es capaz de matar aves de un modo fulminante. Y eso es debido a que vienen de virus que se encuentran en aves silvestres que entran en aves domésticas y, al principio, no causan este tipo de problemas. Sí dan lugar a un poco de enfermedad, pero no causan mortalidad. En aves domésticas pueden evolucionar mediante una mutación en convertirse en un virus de alta patogenicidad. Es lo que ha ocurrido con los H5N1", ha detallado García-Sastre.

Desde 2003 hasta el 25 de febrero de este años, se han notificado en todo el mundo un total de 873 casos humanos de infección por gripe A (H5N1) y 458 muertes en 21 países. Sin embargo, aún "no se ha logrado propagar de humano a humano". "Las infecciones en humanos son raras, pero ocurren de cuándo en cuándo", ha precisado el experto al respecto.

Otros virus de baja patogenicidad como este ya se han convertido en virus de patogenicidad en aves, pero "normalmente se han podido controlar y erradicar de aves domésticas". Sin embargo, en el caso del virus H5N1 "no se ha erradicado de aves domésticas y ha continuado evolucionando".

Lo preocupante para el doctor es que "ha sido capaz de saltar como virus de alta patogenicidad a aves silvestres, y algunas de ellas son capaces ahora de distribuirlas, sobre todo a través de aves migratorias que están infectadas, a otros sitios, que es lo que ocurrió cuando el virus llegó a Europa". "Y no solo eso, sino que empieza ahora también a ser capaz de infectar mamíferos, que es lo que ha ocurrido desde hace cuatro años", ha insistido.

El experto, en cualquier caso, no se ha pronunciado tajamente sobre si va a llegar a los humanos o no: "Es muy difícil predecir con toda seguridad si al final va a saltar o no a humanos y cuándo".

¿VACUNAS CONTRA H5N1?

Actualmente ya hay vacunas contra la H5N1 para uso humano en caso de pandemia, pero "no están ampliamente disponibles", según advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS) en febrero.

"Y ese es el problema que hay con tener vacunas preparadas contra este virus. Si el virus va a saltar mañana, pues se prepara una vacuna ahora, pero dentro de cinco años es el virus ha cambiado, igual que cambian los virus de la gripe humanos. Y eso significa que se necesitaría otra vacuna. Es decir, que si no salta este año habría que actualizar vacunas y es muy difícil mantener una cantidad de vacunas preparadas para vacunar a la población en cantidad suficiente que haya que actualizarlas casi prácticamente cada año", ha esgrimido el especialista español.

En caso de que finalmente sí saltara a los humanos, García-Sastre precisa que no sería un proceso de vacunación más sencillo que con la COVID-19 pero no instantáneo.

"Lo que ocurre ahora mismo con pandemias de gripe es que sabemos hacer vacunas, de tal modo que se produciría incluso más rápido que en nueve meses. Pero se tardaría por lo menos, poniendo todo el esfuerzo posible, cinco meses para empezar a vacunar a la gente", ha asegurado el experto.

Así, de acuerdo con la opinión de García-Sastre, "no se lograría parar la primera ola" de esta hipotética pandemia de gripe. En este punto, Ana Fernández-Sesma, directora del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina Icahn de Mount Sinai de Nueva York, ha precisado las diferencias de la gripe con la COVID-19: "La diferencia bastante importante es que en SARS-CoV-2 la población mundial no había estado expuesta nunca. No había ninguna inmunidad anterior".

Por su parte, Xavier Cabarrocas, Associate Director, Medical Affairs de CSL Seqirus Spain, ha remachado la conversación recordando que la COVID-19 ha sido "una pandemia desastrosa que ha dejado muchas secuelas y que ha afectado mucho también a la evolución y la epidemiología de la gripe".

"Estamos en un periodo en que ambas enfermedades, ambos virus, justo junto con otros virus respiratorios, pues tienen que acabar de decidir o de ver cuál es su papel. Lo que está claro es que la gripe sigue ahí, que seguirá estando y que la vacunación sigue siendo muy, muy relevante para toda la población y, sobre todo, para los de riesgo", ha remachado Cabarrocas.

En febrero, la OMS calificó de "bajo" el riesgo para los humanos de H5N1, tras el brote del virus que se produjo en Camboya, con al menos dos personas afectadas. "La propagación a nivel comunitario se considera improbable, ya que, según la información disponible, este virus no ha adquirido la capacidad de transmitirse fácilmente entre los seres humanos", aseguró el organismo.

En 2022, hubo dos grandes focos de gripe aviar H5N1 en animales en España, como l de una granja avícola de Guadalajara y una granja de visones en La Coruña que produjo una "elevada mortalidad entre los animales". Pese a las sospechas de que algunos de sus trabajadores se podían haber contagiado, el Ministerio de Sanidad finalmente pudo descartar estos casos.