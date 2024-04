García recuerda que reformará el Estatuto Marco para abolir las guardias de 24 horas: "Hay párrafos preconstitucionales"

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado su intención de abolir las guardias de 24 horas mediante la reforma del Estatuto Marco, la "Biblia" de las condiciones laborales de los médicos, porque "se ha quedado obsoleto" y hay párrafos "preconstitucionales".

"Hay que actualizar las jornadas laborales al siglo XXI y actualizarlas, en muchas ocasiones, a un estatuto de los trabajadores que dé respuesta a que no haya profesionales que, a día de hoy, están trabajando 60 horas a la semana, de las cuales, la mitad no les computa cómo hora trabajada", ha explicado, en el marco de los Desayunos Socio-sanitarios de Europa Press. "Esto es una aberración", ha sentenciado.

Sin embargo, ha recordado que esto "no va a pasar de hoy a mañana" porque este sistema sanitario "está desde la época preconstitucional basado en un trabajo de 24 horas".

Por eso, García ha dicho que aún "hay que verlo" y mirar hacia otros lugares donde ya se aplica, como Suecia. Allí, "tienen menos médicos por habitantes que en España y no tienen guardias de 24 horas" y "como mucho" se trabajan 15 horas. "Aquí lo que tenemos que hacer es un esfuerzo doble", ha insistido.

Para ello, será necesario reorganizar las plantillas, capacitar a los diferentes profesionales para que hagan los diferentes trabajos y "ver que la hora de guardia tiene un valor especial, pero no solamente tiene un valor especial para el paciente y para el sistema, sino también para el profesional".

Así, ha insistido en la necesidad de regular que la hora "de 2 a 3 de la mañana" no compute como hora trabajada. "Yo he estado muchas horas, de 2 a 3 de la mañana, muchos días, en un quirófano. No os podéis imaginar lo que duele eso", ha asegurado.

CAMBIAR LA METODOLOGÍA PARA SOLUCIONAR LAS LISTAS DE ESPERA

Con respecto a la creación del Grupo de Trabajo sobre listas de espera, aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el pasado viernes, García ha señalado que este tema necesita "una reflexión profunda" y que "todas" las CCAA están de acuerdo. "Hay un consenso en que hay que cambiar la metodología y el Real Decreto 605/2003 porque han pasado 20 años y ahora hay alguna que otra tecnología para medir las listas de espera", ha afirmado.

"Tenemos que sacarlo del foco de la competición. Esto no es una competición de si una comunidad tiene más o menos listas de espera, no. No va de esto, tenemos que ponerlo en el foco de la buena gestión y tiene que ver con cambiar ese Real Decreto", ha declarado la ministra.

Así, ha abogado por cambiar la manera en que se miden las listas de espera, porque "no es lo mismo esperar X tiempo para que te operen una nariz o un juanete que para que te operen una hernia de disco o algo que sea invalidante, incapacitante o que pueda empeorar tu estado de salud".

"Lo que hemos quedado en las comunidades autónomas es hacer primero un diagnóstico sacándolo del foco de la competición y viendo cómo podemos darle transparencia y trazabilidad. También saber cuánto esperas, no desde que te ponen en lista de espera, sino desde que tú has tenido una dolencia, has ido a tu médico de Atención Primaria, te ha llevado al especialista, te ha hecho una prueba de diagnóstica, has vuelto al especialista y te ha puesto en una lista de espera. Todo esto no lo sabemos. Es como si me enseñan una analítica de un paciente y me tapan la mitad y solo me ponen el título", ha explicado García.

Asimismo, en referencia a la corrupción en la Sanidad, García ha aprovechado el momento para recalcar que en este aspecto "van a ser absolutamente implacables" porque "cuanto más rápido va el Maserati pagado con dinero de la Sanidad, más lenta va la lista de espera para la operación de una catarata o de una rodilla". Y esto, lo siento mucho, pero esto es imperdonable. Hoy me gustaría también aprovechar la oportunidad para hablarles en profundidad.

Por otro lado, el Consejo Interterritorial también aprobó el pasado viernes la creación de una Comisión de Atención Primaria, aspecto en el que García ha aseverado que "no hay una varita mágica", ya que "no hay una sola medida", sino que se requiere "un trabajo multidisciplinar".

"No hay una sola medida que vaya a mejorar un sistema que se ha visto muy perjudicado primero por los recortes y luego por la pandemia y que tiene a unos profesionales exhaustos, desmotivados y que, de alguna manera, se ha logrado romper el núcleo de nuestra Atención Primaria, que es la relación médico-paciente. No puedes tener una buena relación médico-paciente si tú estás viendo 60 pacientes al día, si no puedes hacer un seguimiento", ha declarado la ministra.

INSISTE EN HABLAR DE "AUTOJUSTIFICACIÓN", NO DE AUTOBAJAS

Preguntada sobre la situación de las autobajas de tres días, García ha instado a denominarla "autojustificación" de los tres primeros días. "Eso ya ocurre a día de hoy. Podemos no verlo, pero eso está ocurriendo", ha afirmado. "Es lo normal. Lo primero que haces cuando te levantas por la mañana y no puedes ir a trabajar es llamar para decirlo", ha apuntado.

En cambio, las bajas son "un acto médico" porque es "un tratamiento, además de la receta"; mientras que las justificaciones, no. "La baja es un acto médico, la justificación no es un acto médico, es un acto administrativo. Libremos a nuestros profesionales de los actos administrativos y burocráticos y dejemos que hagan todo el trabajo que tiene el valor, que sean actos médicos", ha reclamado.