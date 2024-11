García recuerda al PP que el Gobierno ha aumentado un 76% los efectivos de salud mental, de 569 el año 2018 a 1.003

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que, desde el 2018, "año desde que el Partido Popular no gobierna", se ha hecho un "esfuerzo importante" en aumentar los efectivos de salud mental; en concreto, se han incrementado un 76% en todas las categorías de salud mental, de 569 del año 2018 han pasado a 1.003 en la actualidad.

"Por supuesto que tenemos que seguir incrementando los efectivos. Y no solamente los recursos, sino también tener en cuenta todos los determinantes sociales de la salud", se ha comprometido la ministra en respuesta a la pregunta de la senadora María del Mar San Martín Ibarra, del Grupo Popular, sobre las medidas que el Ministerio de Sanidad está tomando para garantizar la ratio de psiquiatras necesaria para cumplir sus compromisos y cubrir las necesidades en salud mental.

Asimismo, ante la falta del reconocimiento de algunos condicionantes sociales en la salud mental, la ministra les ha invitado a conocer la "evidencia científica" sobre cuál es el impacto, por ejemplo, de la vivienda, de la desigualdad, o los recortes; y le ha pedido que "dejen de ahondar y de contribuir en la desinformación", deletéreas para la salud general y para la salud mental, en particular.

Por su parte, San Martín Ibarra ha preferido centrarse en la pregunta sobre el déficit de Psiquiatras. Así, ha recordado que la ratio de psiquiatras en España es de 9,7 por 100.000 habitantes, "muy lejos de la ratio óptima, entre 13 a 15 en la Unión Europea, y muy alejado, asimismo, de la mayoría de estos países de la Unión Europea, que podemos tomar como ejemplo Portugal, que tiene 14, o Alemania, que tiene 28 psiquiatras por cada 100.000 habitantes".

Los datos, que los ha sacado del Libro Blanco de Psiquiatría por la Sociedad Española, muestran que para conseguir esta ratio sería necesario incorporar al menos entre 370 psiquiatras al año, y las "voces autorizadas" ven necesarios más de 550 profesionales al año , "la realidad es que solo se incorpora un escaso número de profesionales, no llegan a 250", ha advertido San Martín Ibarra.

A esta situación, ha señalado, hay que añadir que la ampliación del periodo de formación MIR de cuatro a cinco años en Psiquiatría, que comenzó el curso pasado, "provocará la ausencia de profesionales agresados en 2027, porque en junio del 27 los R4, como tendrán que continuar su formación un año más".

"Es decir, sea usted o no responsable en ese momento, si su gobierno no pone medidas, si usted no pone medidas, entre 2027 y 2028, durante ese año, no habrá psiquiatras que contratar, ni un solo especialista disponible para cumplir las centenares de vacantes", ha lamentado la senadora en la cámara alta, que ha pedido soluciones a la ministra como responsable de la planificación.