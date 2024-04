García, sobre el anuncio de Madrid de pagar 500 euros a los médicos de AP: "Esto no va de extender cheques"

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que se necesitan "medidas realmente estructurales" para mejorar la situación de la Atención Primaria (AP), por lo que "no va de extender cheques", en relación con el anuncio de la Comunidad de Madrid de pagar 500 euros a los médicos de Atención Primaria desde mayo.

"Necesitamos muchas más cosas, necesitamos hacer medidas realmente estructurales que llevan mucho tiempo sin hacerse, en concreto en la Comunidad de Madrid. Esto no va de extender cheques, esto va de mejorar las condiciones", ha asegurado, en declaraciones a los medios durante una jornada celebrada con motivo del Día de la Atención Primaria, organizada por el Foro de Atención Primaria en la Universidad Complutense de Madrid.

Sin embargo, ha puesto en valor la medida porque "celebran todas las medidas en esa dirección", pero ha insistido en que "no es suficiente". "Un médico de AP no puede ver 40, 50, 60 pacientes; no puede dejar de ver ni a la familia ni a la comunidad y, en Madrid, tenemos un problema especialmente agravado, sistemático y estructural, que creo que requiere de muchas más medidas", ha apuntado. De hecho, ha afirmado que "casi el 90 por ciento de los médicos de AP que terminan la residencia no se quedan en Madrid".

En este sentido, ha agregado que la Medicina Familiar y Comunitaria es "una especialidad preciosa", pero es necesario que los profesionales la ejerzan "con toda su vocación". Para eso, ha asegurado, "necesitan tiempo". "Tiempo para ver a los pacientes, tiempo para ir a los domicilios, tiempo para cuidar a nuestros pacientes crónicos y pluripatológicos, tiempo para ejercer la medicina que han estudiado", ha apostillado.

Así, ha recordado que son las administraciones las que tienen que dar "buenas condiciones", no solamente a los profesionales para "velar por lo más sagrado, que es la relación médico-paciente". "Esa relación médico-paciente, cuando es duradera y es estable, salva vidas, evita ingresos y evita que la gente vaya a las urgencias", ha dicho.

ACREDITACIONES DE PLAZAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Asimismo, ha asegurado que su departamento está "trabajando codo con codo" con las CCAA para que puedan acreditar más plazas de Atención Primaria, tal y como se acordó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) monográfico de AP, que se celebró el pasado 9 de febrero.

"Desde el Ministerio, nos ponemos a disposición de las CCAA para que puedan acreditar más plazas, siempre conservando la calidad de la formación de nuestros futuros residentes, nuestros futuros médicos y médicas de AP", ha reiterado.

En este punto, ha incidido en que "son las propias comunidades las que tienen que decir dónde y cómo se tienen que crear esas plazas". "Queremos que la AP sea un lugar atractivo para que los estudiantes la elijan para hacer su residencia y no solo eso, sino que, cuando termine la residencia, se puedan quedar y podamos poner las medidas para retener todo ese talento que se nos está escapando", ha señalado.

REIVINDICACIONES EN EL DÍA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

Por su parte, el Foro de AP ha reclamado que "es el momento" de apostar por la AP, reivindicando el papel de este nivel asistencial como eje clave del Sistema Nacional de Salud (SNS), en un momento crucial para la gestión de la reposición de especialistas en este ámbito: el periodo de elección de plazas MIR entre los recién egresados.

Si bien aplaude que iniciativas como la implantación de la receta electrónica en todos los niveles asistenciales y en todo el SNS sea ya una realidad, considera que aún hay mucho camino por recorrer en aspectos como la adecuación de las agendas para una asistencia de calidad, la gestión de la incapacidad temporal o el acceso al catálogo completo de pruebas complementarias.

Igualmente, el Foro destaca la importancia de que la formación en Atención Primaria empiece en la Universidad, con la creación de un área de competencias en Medicina de Familia y la definición de competencias específicas de Pediatría de AP en la formación de pregrado, adecuando los criterios de acceso a la docencia universitaria a la realidad de la Atención Primaria.

En este sentido, Andrés Real Fernández, vocal de Atención Primaria del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), ha señalado que "la AP, como eje vertebrador del SNS, no puede quedarse atrás en la universidad", y ha recordado que todavía existen facultades que no incluyen la visión de la Medicina Familiar y Comunitaria y la Pediatría de Atención Primaria en el currículum académico de su grado de Medicina.

Al hilo, José Polo García, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha señalado que, en la actualidad, la formación sobre Medicina de Familia en la Universidad es "mínima". "Es fundamental poner en marcha medidas urgentes para que la Medicina de Familia se imparta desde la universidad, con homogeneidad en planes de estudios, nomenclaturas, carga lectiva, etc", ha reclamado, para señalar que "no se elige lo que no se conoce".

El actual es un momento "crucial" de este nivel asistencial para Remedios Martín, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC). Por ello, es "primordial" adaptar la organización y los modelos de gestión de la AP a la realidad social actual, "con el objetivo de garantizar una atención integral a lo largo de la vida de los pacientes".

Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), ha defendido que "el corazón de la atención médica sigue latiendo en la Medicina de Familia" porque son "los guardianes de la salud integral" y "los compañeros de confianza en el viaje hacia el bienestar".

Por ello, ha proseguido, su visión es "imprescindible" para construir un futuro donde cada individuo tenga acceso a una atención "verdaderamente personalizada, integral y continua". "La oportunidad de nuestro sistema de salud se encuentra en la Atención Primaria", ha proclamado.

Finalmente, Cristóbal Coronel Rodríguez, presidente la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), ha criticado que no se hayan implementado las medidas consideradas urgentes del Marco Estratégico de Atención Primaria aprobado hace cinco años, "ni siquiera aquellas que no suponen coste alguno".

"La Atención Primaria debe ser lo primero y, para ello, debe ampliarse la rotación de los residentes de Pediatría y estudiantes de pregrado por esta área de conocimiento. Asimismo, es imprescindible aumentar la dotación de tutores clínicos y profesorado que transmitan las competencias inherentes a la Pediatría de AP", ha concluido.