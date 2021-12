Galicia cierra hostelería a medianoche y las discotecas a las 2 y limita las reuniones de madrugada

Cierra las barras, extiende el certificado covid a toda la hostelería, recomienda cabalgatas estáticas y prohíbe eventos masivos de pie

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Galicia cerrará en las próximas cuatro semanas la hostelería a partir de la medianoche --salvo viernes y sábados, que se permite hasta la 1 de la madrugada--, y el ocio nocturno deberá clausurar sus puertas a las 2 de la mañana.

Todavía está pendiente de abordar la noche de Fin de Año, puesto que la consellería baraja permitir un rango hasta las 3 --un horario con el que el ocio nocturno no ve posibilidades de actividad-- o el cierre definitivo, si el sector lo considera "inviable".

Todas las medidas adoptadas, que incluyen también la reducción de mesas en exterior a diez comensales y mantener ocho en interiores-- estarán vigentes entre el 31 --la noche del 30 al 31-- de diciembre hasta el 18 de enero. En cuanto a las cenas y comidas de Año Viejo y Primero de Año, la Xunta recomienda mantener la burbuja familiar o como mucho dos, al igual que en Navidad, y que se mantengan las mismas personas sin ampliar las interacciones en función de la fecha.

En todo caso, es preciso elevar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) varias de las medidas que acordó el comité clínico que asesora al Gobierno gallego, singularmente: el límite de reuniones con personas con las que no se convive (de 2 a 6 de la madrugada en todo el periodo) y la ampliación del certificado covid a todo el horario de la hostelería.

NO TENEMOS MÁS REMEDIO

"No tenemos más remedio que tomar medidas", ha manifestado, en la rueda de prensa el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, quien ha explicado que la prohibición de reunirse con no convivientes en las calles y otro tipo de locales se extiende de 2 a 6, con la salvedad de que si el ocio nocturno cierra a las 3 en Fin de Año, se modificaría al horario de cierre de discotecas.

Fuentes de la consellería han explicado a Europa Press que se mantendrán las mismas excepciones con las parejas que viven en domicilios diferentes, pero no estará permitido que grupos de personas permanezcan al aire libre, es decir, se trata de establecer un refuerzo contra 'botellones' y aglomeraciones nocturnas al cierre de los locales.

La hostelería, en la que queda prohibido el consumo en barra, podrá abrir hasta la 1 de la madrugada los viernes --lo que incluye Fin de Año-- y sábados, pero durante la semana tiene que cerrar a medianoche.

El certificado covid se extiende a toda la jornada --hasta ahora era solo necesaria a partir de las 21 horas en los bares--, al respecto de lo que el conselleiro de Sanidade ha avanzado que se reforzarán las inspecciones para velar por el cumplimiento de esta medida.

EVENTOS, SAN SILVESTRE Y CABALGATAS

Además, Galicia limita los eventos musicales masivos, que en todo caso no podrán celebrarse de pie, y que atañe por ejemplo a cualquier evento previstos para Fin de Año.

Las tradicionales carreras de San Silvestre, el 31 de diciembre, podrán celebrarse, pero la consellería recomienda usar al mascarilla y que no haya público masivo para evitar las aglomeraciones. Las cabalgatas se recomiendan en formato estático y no dinámico, aunque por el momento no se ha establecido ninguna prohibición.

"Es muy importante que no se produzcan aglomeraciones", ha incidido el conselleiro de Sanidade. Por ello, ha convenido que "una buena forma" de celebrar este pase es que las cabalgatas sean "estáticas", porque es tienen un ritmo de entrada en el circuito "factible" mientras que con las dinámicas de las tradicionales cabalgatas "es difícil" que se puedan mantener las distancias en las ciudades.

Sobre la vuelta a las clases en enero, tras las vacaciones navideñas, Comesaña ha indicado que "si no hay novedades", de momento se mantiene el regreso como está planificado. "Si hubiese alguna noticia o algún dato preocupante, como siempre, se plantearían medidas", ha matizado.

Con todo, ha destacado que la próxima semana se espera la segunda remesa de vacunas infantiles para el grupo de 5 a 11 años y con la siguiente partida de viales, habrá unos 132.000 menores de 150.000 de la población diana con la primera dosis administrada.

MASCARILLA Y VENTILACIÓN

Comesaña también ha insistido en el uso de mascarilla en interior, en centros de trabajo y en todos los locales y solo quitarse en el momento de ingerir alimentos y beber, especialmente en hostelería. En centros de trabajo, llevarla de forma "permanente", así como en exterior como en nueva normativa.

Estas medidas han sido anunciadas en rueda de prensa por el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, después de la reunión del comité clínico convocado para este lunes para analizar los datos de la evolución de la pandemia y las actuaciones con los festejos navideños como punto de actuación.

La situación en hospitales está "contenida", pero "no en atención primaria". "Estamos preocupados, no alarmados, pero sí en alerta", ha dicho el conselleiro en la rueda de prensa.

Galicia ha encadenado varios días de récord de detección de contagios, con más de 28.000 casos activos a 28 de diciembre--, si bien el número de pruebas de antígenos y PCR también bate las cifras que se han hecho en la Comunidad, con un índice de positividad de en torno al 15 por ciento y en algunas áreas 21,1 por ciento. En las últimas 24 horas se realizaron 12.885 PCR.