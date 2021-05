Fundación Vithas y Surg For All firman un convenio para la formación de personal sanitario de países en desarrollo

De izqda. A dcha. : el doctor Pedro Rico, director general de Vithas y presidente de la Fundación Vithas; y el doctor José Rubio, presidente de Surg For All y profesional de Vithas Valencia 9 de Octubre.

De izqda. A dcha. : el doctor Pedro Rico, director general de Vithas y presidente de la Fundación Vithas; y el doctor José Rubio, presidente de Surg For All y profesional de Vithas Valencia 9 de Octubre. - VITHAS

Fundación Vithas y la ONG Surg For All han firmado un acuerdo de colaboración para el impulso y desarrollo de actividades conjuntas de formación destinadas a personal sanitario de hospitales de países en desarrollo, con el objetivo de atender y paliar las necesidades asistenciales y quirúrgicas de aquellos países africanos donde los medios humanos y recursos materiales son más precarios.

La colaboración posibilitará, asimismo, la realización de proyectos comunes, de ámbito nacional e internacional, que complementarán la docencia impartida. Fomentando la realización de charlas, conferencias, jornadas y talleres prácticos que permitan reforzar los conocimientos adquiridos por los profesionales. Además, ambas entidades se comprometen a donar instrumental y material sanitario.

El acto de firma, celebrado en Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, ha contado por parte de Vithas con la presencia del director general y presidente de la Fundación Vithas, el doctor Pedro Rico; el director científico corporativo y director gerente de la Fundación Vithas, el doctor Ángel Ayuso; la directora territorial de la Comunidad Valenciana y Cataluña, Victoria Verdú; y el director gerente de Vithas Valencia 9 de Octubre, el doctor José Luis Rey.

Por parte de Surg For All, han asistido presidente de la entidad y profesional de Vithas Valencia 9 de Octubre, el doctor José Rubio; y el doctor Guillermo Pou, miembro del equipo médico de Surg For All y profesional de Vithas Valencia 9 de Octubre.

"Este nuevo acuerdo sienta las bases de un proyecto que facilitará que médicos y enfermeras de zonas de África puedan viajar hasta España y formarse de la mano de profesionales altamente cualificados en hospitales de referencia. Poniendo a su disposición los conocimientos, y lo que es más importante, dotándoles de autonomía para que puedan ponerlos en práctica en sus lugares de origen", afirma el presidente de Surg For All.

Por su parte, el doctor Pedro Rico ha subrayado que este convenio integra "a la perfección" las principales misiones de la Fundación Vithas, entre las que se encuentran, además de la investigación, la docencia y la acción social. "Esta nueva alianza de la mano de Surg For All nos va a permitir no solo formar a profesionales sanitarios procedentes de hospitales de países en desarrollo en las técnicas quirúrgicas más innovadoras, sino también contribuir a paliar las carencias de algunas de las regiones más desfavorecidas del mundo", ha comentado.

FORMACIÓN CONTINUA COMO BASE DE UNA ASISTENCIA DE CALIDAD

Así, el convenio suscrito pone el foco en la relevancia de la formación continua del personal sanitario como base de una asistencia sanitaria de calidad y desempeñada con las máximas garantías para el paciente. La formación de médicos y personal auxiliar de quirófano posibilitará la realización de intervenciones quirúrgicas más complejas con mejores y más innovadoras técnicas.

En este sentido, el acuerdo alcanzado por Fundación Vithas y Surg For All permitirá la llegada de profesionales procedentes de algunas de las zonas más empobrecidas del mundo a Valencia, donde se incorporarán a los diferentes equipos médicos del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre. La duración del periodo formativo oscilará entre los seis meses y un año, dependiendo de las necesidades de cada uno de los profesionales.

Las estancias formativas en España se complementarán con la realización de misiones a los hospitales de origen donde, además de tutelar a los profesionales que hayan estado en Valencia, se formará a otros profesionales que se encuentren en el centro.