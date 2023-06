La Fundación PETHEMA cumple 50 años investigando enfermedades de la sangre

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación PETHEMA cumple 50 años desde su creación con el objetivo de apoyar a los investigadores españoles en el campo de la investigación de las enfermedades de la sangre como el mieloma múltiple o la leucemia.

Su trabajo se traduce en años de vida para las personas que padecen mieloma múltiple, leucemia aguda mieloblástica, leucemia aguda linfoblástica y leucemia linfática crónica y otras enfermedades integradas en grupos emergentes que comienzan ahora a desarrollar su labor de investigación dentro del grupo PETHEMA.

En el marco de este 50 aniversario, el Grupo PETHEMA se ha reunido estos días en Zaragoza para actualizar conocimientos, han puesto al día los datos de los 65 ensayos clínicos, protocolos de tratamiento, guías clínicas y registros de pacientes que están en marcha, seis de ellos a punto de iniciarse.

Como subraya el secretario científico del Consejo Rector de PETHEMA y coordinador del Grupo Español de Leucemia Aguda Mieloblástica (LMA-PETHEMA), el doctor Pau Montesinos, "este grupo científico es un fenómeno atípico y sobresaliente en la investigación y en la asistencia para los pacientes hematológicos".

"Es la prueba de que con la voluntad y pasión de todos los que formamos parte de este grupo, se puede desarrollar una red cooperativa académica que abarque a prácticamente todos los hospitales de España", añade.

Asimismo, el doctor Montesinos asegura que "están logrando entre todos mejorar el pronóstico y las posibilidades de curación en la mayoría de los cánceres de la sangre". "El panorama es radicalmente diferente ahora comparado con 10 años atrás, y seguramente cambie mucho todavía en la siguiente década", afirma.

Por su parte, el doctor Juan José Lahuerta, uno de los creadores de la Fundación PETHEMA y co-coordinador del Grupo Español de Mieloma (GEM-PETHEMA), destaca la importancia que para el avance de la investigación en Hematología ha tenido el grupo PETHEMA y su Fundación en estos 50 años de vida.

"Hasta que la Fundación no estuvo desarrollada y llegó a cubrir todas las funciones que tiene, los grupos cooperativos que componían PETHEMA no podían realizar ensayos clínicos. Podían hacer estudios observacionales o retrospectivos, podían hacer investigación pero no de la calidad necesaria para influir en el manejo de las enfermedades", explica el doctor Lahuerta.

La presidenta de la SEHH, la doctora Mariví Mateos, a su vez co-coordinadora de GEM-PETHEMA, también pone de relieve su labor asegurando que "PETHEMA ha realizado aportaciones muy relevantes en investigación en Hematología que han supuesto acercar la innovación a los pacientes españoles así como contribuir a generar conocimiento y evidencia científica a través de sus trabajos de investigación".

PETHEMA afronta su futuro con ensayos clínicos que auguran la curación del mieloma múltiple, avances muy esperanzadores en el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica y, en general, una mejora del pronóstico y las posibilidades de curación en la mayoría de los cánceres de la sangre