Fundación Mutua Madrileña da más de 2 millones para investigar en ER, trasplantes, cáncer de páncreas y traumatología

Publicado 19/09/2019 16:18:57 CET

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mutua Madrileña ha entregado este jueves sus 'Ayudas a la Investigación Científica en Materia de Salud', que va por su 16 edición y que suponen un total de más de dos millones de euros, a 24 proyectos de investigación dirigidos a la mejora de tratamientos para las enfermedades raras infantiles, el cáncer de páncreas, los trasplantes y las patologías traumatológicas y sus secuelas.

Estos trabajos, tal y como ha informado el presidente de la Fundación Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, se van a llevar a cabo en 17 hospitales de 11 ciudades y de nueve comunidades autónomas. La duración de los tratamientos sea de entre uno a tres años y se realizarán en centros hospitalarios pertenecientes a alguno de los institutos de investigación sanitaria acreditados en España.

Además, y por primera vez, se ha contado con una partida económica, dotada con 300.000 euros, para financiar cinco estudios que incentiven la colaboración en investigación médica entre comunidades. "Este año hemos incluido este apartado de particular relevancia porque son estudios colaborativos entre distintas comunidades. Y es que, hay muchas zonas del Sistema Nacional de Salud donde la colaboración no ha alcanzado los niveles que debería, por lo que favorecer la cohesión en nuestro sistema me parece que justifica este apartado y espero que los frutos sean muy importantes tanto este año como en los que vienen", ha dicho el presidente del Comité Científico de la organización, Rafael Matesanz.

Concretamente, en el área de enfermedades raras que afectan a la infancia, se ha premiado a seis trabajos, dos colaborativos entre varios hospitales, que estudiarán tratamientos para la leucemia linfoblástica agua, epilepsias refractarias, trastornos del desarrollo, trastornos plaquetarios congénitos, cistinosis ocular y la aciduria glutárica tipo 1.

En el campo de los trasplantes, las ayudas permitirán analizar el papel de las moléculas DAMPS para mejorar la calidad de los órganos donados en trasplante hepático; optimizar los injertos procedentes de cadáver; crear un programa clínico-experimental de donación pediátrica en asistolia controlada con el uso de bomba de perfusión normotérmica; y analizar el impacto que tiene en el microbioma del pulmón los métodos de perfusión 'ex vivo' que se usan para optimizar pulmones subóptimos para el trasplante.

ESTUDIOS EN TRAUMATOLOGÍA Y CÁNCER DE PÁNCREAS

Por su parte, los estudios de traumatología incluyen trabajos para evitar la necesidad de realizar pruebas como el TAC cerebral en pacientes con traumatismo craneoencefálico leve; conocer los marcadores sanguíneos, de líquido cefalorraquídeo o saliva que se liberan tras un traumatismo craneoencefálico y valorar su utilidad para determinar la extensión de la lesión axonal; crear de biotintas específicas que permitan la impresión 3D de prótesis que solucionen defectos osteocondrales de rodilla; o estudiar una técnica de rehabilitación virtual de rodilla tras cirugía en el domicilio del paciente.

En el área de oncología, los estudios apoyados este año se desarrollarán específicamente en cáncer de páncreas, dada su alta mortalidad y el incremento de su incidencia en los últimos tiempos. En concreto, se va a evaluar la utilidad en este tumor de la biopsia líquida y los organoides; se intentará identificar el potencial clínico de micropéptidos asociados al cáncer de páncreas; se mejorará el actual programa de cribado del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid; y se crearán organoides pancreáticos a partir de biopsias de tejido tumoral para evaluar la quimiosensibilidad de manera individualizada e identificar patrones de expresión génica predictores de farmacorrespuesta.

Por otra parte, la Fundación Mutua Madrileña también ha concedido cinco becas a la Cooperación Internacional para profesionales de la medicina y la enfermería que desarrollarán su labor en Kenia, El Salvador y Etiopía; así como tres ayudas especiales a proyectos de investigación realizados por especialistas del cuadro médico de Adeslas, compañía perteneciente al Grupo Mutua Madrileña.

"El Sistema Nacional de Salud ha representado un notable esfuerzo de inversión de la sociedad española a lo largo de muchos años, pero ese esfuerzo en lo que se refiere al área científica no ha corrido en paralelo al área asistencial, especialmente en los momentos de crisis y años de postcrisis y muchos proyectos se han visto truncados y muchos jóvenes investigadores han tenido que renunciar a ellos o, incluso, emigrar a otros países. Por ello, es necesario resaltar la enorme capacidad que ha tenido la Fundación Mutua Madrileña por mantener estas ayudas", ha zanjado Matesanz.