La Fundación IMAS pide a Sanidad analizar la situación actual del SNS antes de "blindar" su gestión directa

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación IMAS considera que el anuncio de la ministra de Sanidad de "blindar" la gestión directa del Sistema Nacional de Salud (SNS) "no debe realizarse sin antes analizar la situación actual para identificar la fórmula más adecuada para ofrecer la mejor asistencia a los pacientes".

Para la fundación, en primer lugar, el SNS debe "definir unos objetivos explícitos, operativizados en forma de indicadores que especifiquen lo que se necesita medir para poder comparar", por ejemplo, "la eficiencia y calidad de un sistema de gestión sobre otro".

En este sentido, propone que se mida el logro de cinco objetivos del SNS: la mejora de la salud (individual y colectiva); la experiencia del paciente (en qué medida presta una asistencia centrada en la persona); la experiencia del profesional; la equidad y calidad del sistema; la relación entre el logro de los cuatro mencionados y el coste para su obtención (eficiencia).

En segundo lugar, considera que "el SNS mide poco y aún menos compara resultados". Para la fundación, es cierto que "existen algunas notables fuentes de información, pero no se realiza una comparación sistemática del desempeño (por ejemplo, en resultados en salud -como la mortalidad y los reingresos-) entre servicios de salud de las comunidades autónomas, ni entre centros (hospitales, áreas de salud), ni tampoco entre modelos de gestión".

En este sentido, la Fundación IMAS indica que, en colaboración con algunas sociedades científico-médicas como las de cardiología, medicina interna y endocrinología y nutrición, realiza esta comparación (proyectos RECAL) encontrando diferencias en resultados en salud muy importantes entre hospitales o comunidades autónomas.

Por último, cree que habría que modificar la actual organización y gestión del SNS, la cual "supone un lastre para la eficiencia del SNS, desde la gestión de personal hasta la creación de sistemas de compra pública innovadora".

"Medir y mejorar son dos de las tareas que debemos abordar quienes propugnamos un sistema sanitario público, universal, equitativo y de calidad y la forma de resolver científicamente las ventajas de unos sistemas de gestión frente a otros", apunta la fundación.

Para ello, propone crear una agencia del SNS tipo 'NICE' (The National Institute for Health and Care Excellence) británico, debiendo tener esta agencia un estatuto independiente y ,como en 'NICE', con una importante participación de las entidades científico-profesionales.