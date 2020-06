La Fundación IDIS propone crear una Agencia Estatal de Salud Pública para "refundar" el sistema sanitario

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación IDIS ha realizado este lunes, ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, una batería de 10 propuestas de partida para "refundar" el sistema sanitario, entre ellas la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública, incrementar la financiación sanitaria al menos en 2 puntos, y definir qué prestaciones y servicios se pueden garantizar en equidad son otras de las propuestas.

"La transformación profunda de nuestro sistema sanitario no es una opción. Es una necesidad que se ha convertido en una obligación, sobre todo desde la posición en defensa del sector público que todos apoyamos", ha afirmado Juan Abarca, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), durante su comparecencia como miembro del Grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública.

Una intervención que ha comenzado exponiendo la aportación de valor del sector privado a la sanidad, ha apostado por el desarrollo de la Ley General de Salud Pública y la creación de una agencia estatal de Salud Pública de ámbito y autoridad nacional que dé servicio y asesoramiento continuo a las comunidades autónomas asumiendo el mando cuando sea necesario.

"Con un sistema de alertas y vigilancia epidemiológica adecuados podemos sufrir una pandemia, pero se puede evitar la saturación de los servicios sanitarios como ha pasado en esta ocasión y los miles de fallecimientos que no tenían que haber ocurrido", ha asegurado, al tiempo que ha aludido a "claros síntomas de agotamiento" del sistema sanitario ya antes de la crisis "por cuestiones de interés político que no se han querido afrontar y que han contribuido a agravar los efectos de la pandemia".

En todo momento en su intervención ha dejado claro que el objetivo de la sanidad privada a contribuir para tener el mejor sistema sanitario posible, un sistema sanitario universal, suficiente en su financiación, con los mayores niveles de accesibilidad y equidad y con el máximo nivel de coberturas.

Para conseguirlo apuesta por incrementar la financiación sanitaria pública, como mínimo al nivel del resto de países de nuestro entorno e idealmente, en el orden de 2 puntos del PIB (pre-Covid) a fin de recuperar lo perdido desde la crisis del 2008. Es necesario, asimismo, adaptarse a las circunstancias demográficas y sanitarias de la población actual e incluir en un conglomerado la financiación de los servicios socio-sanitarios y la dependencia.

Asimismo, ha señalado que hay que definir los servicios y prestaciones que podemos garantizar a la ciudadanía de forma equitativa e introducir el factor tiempo para priorizar procesos graves de procesos leves. "Las coberturas sanitarias no pueden regirse por el principio de mínimos y que luego cada comunidad las amplíe como considere porque eso va contra la igualdad en los servicios recibidos", indicó Abarca.

Desde la Fundación consideran que debe existir una historia clínica única interoperable que dé continuidad asistencial a los pacientes con independencia de los diferentes niveles de atención y de si las instituciones son públicas o privadas para evitar duplicidades e ineficiencias; y promover la transparencia del sistema fomentando la publicación obligatoria de resultados e indicadores sanitarios.

AGENCIA ESTATAL Y CCAA

Una de sus grandes propuestas ha sido el desarrollo de la Agencia Estatal de Salud Pública, promovida por el Estado y las CCAA, que coordine y controle tanto las medidas de salud pública (vigilancia epidemiológica y control de enfermedades) y los protocolos a seguir ante la notificación de alertas internacionales o nacionales, como las medidas de prevención contra los factores de riesgo de la población o el control de la calidad asistencial y el acceso a los recursos de forma equitativa.

"Una Agencia de Salud Pública que tiene que dotarse de medios y que debe de estar en constante relación y coordinación con las autoridades autonómicas pero que debe de ser la máxima autoridad con

respecto a estas materias", ha señalado en su discurso

Se ha mostrado partidario de que las comunidades autónomas gestionen su sanidad en base a unos indicadores definidos por parte del Estado, con el control y la supervisión de su cumplimiento a través de la Alta Inspección del Estado o alguna otra Agencia creada para ello, la cual debe tener capacidad sancionadora.

Asimismo, considera que se debe impulsar el papel de los profesionales, que deben ser tenidos en cuenta, a través de las diferentes sociedades científicas, en la organización del sistema. Hay que fomentar la estabilidad laboral de los profesionales del sector público y establecer mecanismos de reconocimiento del esfuerzo, el mérito o la formación continuada.

El presidente de la Fundación IDIS considera que "sería bueno habilitar un órgano central que ayude y apoye a las CCAA Además, es necesario incrementar el número de enfermeras, así como su capacitación y especialización". También se deben implementar los procesos de resolución extrajudicial de conflictos de responsabilidad sanitaria y el baremo de daños sanitarios. Ambos mecanismos permitirían una pronta y justa solución en más del 70% de los casos.

Por otro lado, propone establecer un plan de comunicación para conseguir la corresponsabilidad de los ciudadanos en el manejo y cuidado de su salud; fomentar todo tipo de medidas que promuevan la investigación, el desarrollo y la innovación; y renovar la confianza en las relaciones entre el sector público y el privado.

"El sector privado aporta un papel que no solo pretende obtener

beneficios económicos. Esto me gustaría dejarlo claro, de una vez por todas, y se ha podido comprobar en esta crisis. Ha quedado patente que más que priorizar los resultados económicos, pretende también aportar valor a la sociedad, pero ya no somos una pequeña red de sanatorios para hacer cirugía plástica o partos, o hacer exclusivamente listas de espera de procesos simples", ha explicado.

Por último, Abarca ha destacado la importancia de "promover de una vez" el Pacto por la Sanidad que "desde hace tanto tiempo les reclama la Sociedad para tratar estos y otros asuntos, contando y despolitizando el papel del sector privado, que ha demostrado su predisposición a aportar valor por encima de sus propios intereses empresariales en esta terrible crisis del Covid 19 que nos ha asolado".