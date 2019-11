Fundación Humana ha involucrado a 20 millones de personas en su programa contra el VIH

Publicado 26/11/2019 11:48:21 CET

La Fundación Humana ha involucrado a más de 20 millones de personas en 12 países de África y Asia a través de su programa Total Control of the Epidemic (Control Total de la Epidemia o TCE), cuyo objetivo es combatir el VIH y el sida mediante la prevención, la atención y el apoyo, según avanza la fundación con motivo del Día Mundial del sida celebrado el próximo 1 de diciembre.

La Fundación Humana forma parte de la Federación Humana People to Peole, que agrupa a organizaciones de 30 países. Esta federación impulsa desde hace veinte años el programa 'Total control of the Epidemic' (TCE o Control Total de la Epidemia) cuyo objetivo es combatir el VIH y el sida trabajando con las comunidades más afectadas.

Además de la asistencia, uno de los principales objetivos de la fundación es alcanzar los objetivos de la estrategia de ONUSida 90-90-90 para 2020, que persigue alcanzar el 90 por ciento de personas diagnosticadas, el 90 por ciento de personas en tratamiento, y el 90 por ciento con carga viral indetectable.

La estrategia se basa en la movilización de los ciudadanos; son los vecinos o los propios miembros de una comunidad los que ofrecen información, motivan y empoderan a las personas para acceder a los servicios de salud, que pueden ser vistos como elementos intimidantes o desconectados de la realidad de los más afectados.

La metodología de TCE se basa en la definición de un área de 100.000 personas, a las que se visita puerta a puerta para sensibilizarles sobre la importancia de que conozcan si son portadores o no, animarles a hacerse las pruebas diagnósticas, informarles sobre prevención, tratamientos retrovirales, salud reproductiva y hábitos de vida saludables. El TCE se centra principalmente en perfiles de alto riesgo que suelen encontrarse con múltiples barreras -físicas, sociales y económicas- para acceder a un diagnóstico y tratamiento pertinentes.

"Sólo las personas pueden liberarse de la epidemia del VIH por sí misma. Está comprobado que cuando están bien informadas, movilizadas y capacitadas, desempeñan un papel importante en la prevención y el control de la enfermedad", ha afirmado la coordinadora de programas de Humana People to People, Nadia Bennis.

"Humana siempre ha destacado en su lucha contra el sida en África por situar el foco en las comunidades más afectadas sin acceso a recursos sanitarios. Son los individuos y su voluntad los que marcan la diferencia", ha asegurado.

Al margen del ámbito de salud y enfermedades contagiosas, los miembros de Humana People to People trabajan en otros sectores como educación, agricultura, energías renovables, cambio climático, desarrollo comunitario y asistencia y emergencia.

"Nos congratula que esta edición del Día Mundial del sida tenga como lema 'Las comunidades marcan la diferencia' porque realza el valor de nuestra estrategia. Agradecemos a todas las comunidades involucradas por su gran labor y movilización porque nunca se hubiera podido conseguir resultados tan prometedores en la erradicación del sida sin ellos. Tenemos que continuar nuestro trabajo con las comunidades en el centro de nuestra atención", ha concluido Bennis.