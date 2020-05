La Fundación FERO entrega 3 Becas de 80.000 euros para que la investigación contra el cáncer continúe

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación FERO ha revelado los ganadores de sus XVIII Becas FERO y el ganador del II Proyecto FERO-ghd de investigación en Cáncer de Mama, tres proyectos de investigación contra el cáncer que recibirán 80.000 euros cada uno, para llevar a cabo la investigación traslacional presentada en el marco de 2 años.

Aunque debido a la crisis sanitaria producida por la COVID-19 no se ha podido realizar la entrega oficial de los galardones en la habitual Cena Benéfica que realiza la Fundación cada mes de mayo, la entidad no ha querido retrasar la entrega de sus becas.

"El cáncer no se detiene, y ahora, más que nunca, debemos mostrar nuestro compromiso con la investigación", ha señalado su presidenta, Sol Daurella, quien mostrado su desolación por la pandemia de Covid-19. No obstante, ha señalado, "no podemos olvidar que el cáncer mata cerca de 120.000 personas cada año en nuestro país, un 26% del total de fallecidos. Un cifra, que sería mucho más elevada, de no ser porque se impulsan y se deben seguir impulsando miles de investigaciones contra el cáncer".

Este año, los premios han recaído en cuatro mujeres. Una de ellas, la doctora Antonia Tomas-Loba, de la Universidad de Murcia, gracias a la aportación de la Fundación Bosch Aymerich, cuya investigación busca entender mejor el origen del cáncer de hígado mediante la investigación de la relación molecular entre la interrupción de los ritmos circadianos y la aparición del cáncer de hígado.

Otra beca ha sido para la doctora Raquel Pérez, del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), y gracias al soporte de la Fundación Ramón Areces. Ésta pretende desarrollar un algoritmo que, mediante inteligencia artificial, correlacione la imagen del TAC sobre las características del tumor, con el perfil inmunitario del paciente y la respuesta a inmunoterapia.

Por su parte, las doctoras Cristina Saura y Miriam Sansó, también del VHIO, han sido merecedoras de la tercera beca, otorgada por segundo año consecutivo de la mano de ghd, a un proyecto de investigación en cáncer de mama. En su trabajo plantean un innovador uso de la biopsia líquida en la leche materna. El objetivo es llegar a validar el uso de la leche materna para la detección precoz del cáncer de mama asociado al embarazo con el fin de contribuir a mejorar su pronóstico actual.

"Ha sido una elección dura. La calidad y cantidad de propuestas recibidas ha superado la de anteriores convocatorias, alcanzando los 58 proyectos candidatos, pero estamos muy orgullos de poder incluir a estas cuatro grandes investigadoras en la familia de becados de FERO. Esperamos que los avances que ellas consigan, ofrezcan una mejora directa en la calidad y esperanza de vida de muchos de nuestros pacientes", ha comentado el doctor Andrés Cervantes, jefe de Servicio de Oncología Médica en el Hospital Clínico Universitario de Valencia y Presidente del Jurado de las Becas.