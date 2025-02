La Fundación Fenin lanza una campaña de videopódcast para poner en valor la tecnología sanitaria

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha presentado este lunes la campaña de videopódcast #TecnologíaparaVivir para poner en valor el papel de la tecnología sanitaria a través de historias reales de pacientes, entrevistados por el periodista Juan Ramón Lucas, quien les ha preguntado sobre cómo la tecnología sanitaria ha "transformado" su salud y sus vidas.

"He hablado con personas que viven una experiencia con la que todos nos podemos sentir identificados, porque todos en algún momento podemos padecer la situación por la que atraviesan estas personas. Y ante esa situación, el hecho de escucharles nos puede ayudar a afrontarlas mejor", ha señalado el periodista.

Esta serie de videopódcast estará disponible en redes sociales mediante sus nuevos perfiles de Instagram y TikTok con el nombre de #TecnologíaparaVivir, impulsados por la Fundación Fenin. Estos dos nuevos canales tienen como objetivo hacer llegar los mensajes e iniciativas del sector de tecnología sanitaria a toda la sociedad.

Durante la presentación de esta campaña en el Hospital Universitario de La Princesa, en Madrid, el vicepresidente de la Fundación Fenin, Juan Carlos Antony, ha explicado que la tecnología sanitaria "va mucho más allá" de los grandes equipamientos visibles en un hospital y que hay muchos productos que permiten a las personas vivir y convivir con sus enfermedades mejorando los resultados en salud y calidad de vida de las personas.

Asimismo, el secretario de Fenin y del Patronato de su Fundación, Pablo Crespo, ha señalado que "los testimonios que recogen estos videopódcast son ejemplos de la importancia que tiene asegurar el acceso ágil a las innovaciones tecnológicas que desarrolla nuestra industria, son la muestra de que la tecnología da vida y permite disfrutarla".

Por otro lado, la presentación ha contado con la presencia de uno de los paciente y protagonistas de esta campaña, Fernando Vega de Seoane, quien ha contado su experiencia al quedar parapléjico, tras un accidente de esquí.

Gracias a varias operaciones, una silla de ruedas y un sondaje ha podido ser una persona independiente. "Hay mucho esfuerzo innovador detrás de todas estas soluciones para que aquellos que tenemos una lesión medular podamos volver a una vida normalizada y lo más independiente posible", ha añadido.

Asimismo, Fernando ha expresado que durante la grabación del videopódcast se sintió muy a gusto. "Me sentí como en casa. Me pude expresar como me gusta, de manera clara y honesta", ha afirmado.

Junto con la historia de Fernando, esta campaña también cuenta con el testimonio de personas como Alejandra Cámara, a quien tecnologías como la bomba de insulina le permite controlar la patología de su hijo sin interferir en su rutina diaria.

También se trata la historia de Gonzalo Calderón que ha superado seis cánceres y destaca que tecnologías como los PETs "le han dado la vida"; Ana Francisca Martín, a quien las tecnologías de diagnóstico permitieron detectarle de forma precoz una cardiopatía congénita y realizarle diversos cateterismos que le han permitido seguir con vida cuando los médicos le daban por desahuciada y Estíbaliz Prieto, que ha podido cumplir su sueño de ser madre gracias a la fecundación 'in vitro'.