La Fundación Economía y Salud recuerda que la salud es un derecho y reclama mayor inversión a este área

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Economía y Salud, Alberto Giménez Artés, ha señalado que la salud es un derecho, y relama mayor gasto en Sanidad, con motivo del Día Mundial de la Salud, que se conmemora mañana miércoles, 7 de abril.

"El derecho a la salud no es un fin en sí mismo, es un medio. Un medio que permite el desarrollo de la persona, el uso de su libertad y su capacidad de relacionarse con los demás, el de poder llevar a cabo proyectos vitales que serían muy difíciles o de imposible realización en situaciones de ausencia de salud, de enfermedades graves o de no tener cubiertas las necesidades básicas. Una vida sin libertad es una vida que no merece la pena ser vivida, pero sin salud no hay vida ni posibilidades de ejercicio efectivo de la libertad. Estamos, por tanto, ante un derecho básico".

El Ministerio de Sanidad, Consumo ha publicado los datos de gasto de 2019 donde se informa de que durante ese año el gasto en Sanidad se elevó al 6%, es decir unos 75.000 millones de euros, lo que representa un gasto per cápita de 1.600 euros aproximadamente. La cifra es insuficiente. "Si queremos acercarnos a la media europea, necesitaríamos, al menos, un punto más, siempre y cuando la sanidad privada mantenga su gasto en el 3%. Pero no solamente debemos gastar más, sino también mejor", explica.

"No tiene sentido que de todo el gasto sólo un 1% lo hayamos dedicado a la promoción de la salud y políticas de Salud Pública. Como tampoco tiene sentido el excesivo hospitalocentrismo que existe en nuestro Sistema con una escasa atención primaria que apenas llega al 10% del gasto. Por otra parte, el gasto de personal se ha elevado a casi un 50%. Un gasto de personal que hay que analizar con detenimiento, porque si bien es verdad que debemos incrementar los sueldos de nuestros profesionales, debemos igualmente bajar un nivel de absentismo desproporcionado, mejorando la gestión y la motivación", añade.

El presidente de LA Fundación Economía y Salud ha destacado además "el enorme esfuerzo, digno del mayor elogio, que han hecho y están haciendo estos profesionales durante las circunstancias extraordinarias que ha originado la pandemia que estamos sufriendo".

"Celebremos el Día Mundial de la Salud, pero pongámonos a trabajar de inmediato en mejorar nuestra eficiencia y nuestros resultados en salud, procurando la mayor calidad de vida a nuestros ciudadanos. Es decir, la mayor salud posible. Resulta, sin duda, la primera de nuestras obligaciones", concluye.