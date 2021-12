La Fundación Economía y Salud apunta que la Sanidad podría tener un 1% más del PIB con "ahorro de costes"

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sanidad española podría tener disponible un 1 por ciento más del PIB a través del "ahorro de costes haciendo mejor las cosas que ya hacemos", según el presidente de la Fundación Economía y Salud, Alberto Giménez Artés.

"No será esta fundación la que diga que no necesitamos un incremento en el presupuesto de gasto del 1 por ciento del PIB para acercarnos a la media europea, pero también hemos de decir alto que seguramente podríamos tener otro 1 por ciento disponible por ahorro de costes haciendo mejor las cosas que ya hacemos. Sin eficiencia no puede haber verdadera calidad. Afirmación que no termina de estar definitivamente implantada en nuestro ADN", ha comentado durante la presentación del 'Estudio para la evaluación y mejora de los servicios de salud' en España.

A continuación, el secretario general de la institución, Antonio Burgueño Jerez, ha pormenorizado en los resultados del estudio: "De la autoevaluación realizada a las comunidades autónomas participantes se deduce que tienen un grado de desarrollo de las medidas propuestas por la Fundación de 6 puntos sobre 10 con un comportamiento variable no homogéneo en el conjunto. Cabe destacar el grado de desarrollo de las medidas de logística de aprovisionamiento, muy importantes en la situación actual de pandemia".

En el Informe de Medias Nacional 2021 destaca entre los indicadores con mayor grado de desarrollo: resultados en salud, empoderamiento del paciente y desarrollo de cartera de servicios. Entre los indicadores con menor grado de desarrollo están, entre otros, la conciliación laboral, los resultados económicos, las políticas retributivas y el plan estratégico.