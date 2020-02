Fuden pone en marcha un perfil en redes sociales para difundir el papel de la enfermería en la ciencia

Publicado 10/02/2020 18:09:14 CET

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (Fuden) ha puesto en marcha el proyecto 'Soy enfermera investigadora', un perfil social a través de la red social Facebook, con artículos, infografías, vídeos o enlaces a publicaciones científicas, que pretende dar a conocer a toda la población el papel de la enfermería en la ciencia.

Promovida en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra este martes este 11 de febrero, la iniciativa pretende promover la imagen innovadora de las enfermeras, que continuamente están renovando y desarrollando procesos asistenciales para facilitar y mejorar la vida de las personas.

"Somos una profesión con una actividad investigadora muy relevante, gran talento y competencia y una alta innovación que busca mejorar la calidad de vida de las personas. Si una niña no ve a mujeres hacer ciencia, si no tiene ejemplos a seguir, de mayor es imposible que quiera ser científica porque no lo ha visto. Con el mismo razonamiento, si damos visibilidad a enfermeras que investiguen crearemos en ellas esta aspiración de ¿y por qué no? ¿Y por qué no voy a ser yo enfermera investigadora?", asegura Nélida Conejo, doctora en enfermería y directora del departamento de investigación de Fuden.

Junto a iniciativas como 'Soy enfermera investigadora', Fuden también está trabajando en la organización de su Congreso Nacional de Investigación Enfermera, con el título 'Los Cuidados y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible'. Uno de sus objetivos es divulgar la ciencia enfermera. De forma complementaria, también organiza sus propias actividades en el marco de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, con propuestas para los más pequeños con el fin de mostrarles la labor de la enfermera y sus distintas facetas, entre ellas la investigadora. Para ello, abre las puertas de sus principales instalaciones, como el Centro de Simulación Clínica, para que los niños conozcan cómo trabajan las enfermeras.