FUDEN y Down España presentan un libro sobre los cuidados de enfermería en personas con síndrome de Down

La Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) y la asociación Down España han presentado el libro 'Cuidados de Enfermería en las personas con síndrome de Down', una publicación que recoge los cuidados enfermeros a estas personas y a las propias familias en todas sus etapas vitales.

"Este libro es una herramienta de carácter eminentemente práctico, tanto para las familias como para profesionales de enfermería. Útil en cualquier ámbito de trabajo: hospital, primaria... Además, recoge una información asequible, con pictogramas, con infografías... Recursos distintos a una publicación normal que lo configuran como un manual muy práctico", ha comentado la directora de FUDEN, Amelia Amezcua, durante la presentación de la obra.

Por su parte, el presidente de Down España, Mateo San Segundo, ha señalado que "hasta el momento, sobre cuidados enfermeros y síndrome de Down no había nada publicado". "Entendemos que las enfermeras son las profesionales que están más cercanas tanto a estas personas como a sus familias, en atención primaria y en hospitales, y por eso queríamos que tuvieran un documento para saber cómo actuar en cualquier momento de las diferentes etapas de las personas", ha valorado.