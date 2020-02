Frente a la Ley de eutanasia, sociedades de cuidados paliativos piden garantizar unos cuidados paliativos de calidad

Publicado 13/02/2020 14:57:33 CET

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL) han afirmado, "desde el respeto y comprensión hacia las diferentes sensibilidades existentes", que frente al desarrollo de Ley sobre la Despenalización de la Eutanasia existe en España la necesidad de "garantizar unos cuidados paliativos de calidad".

"Esta norma que se va a tramitar afronta el sufrimiento extremo de aquellas personas que prefieren dar por finalizada su vida y, en cambio, obvia el de aquellos ciudadanos que piden vivir de forma digna esta etapa con el mayor apoyo posible para paliar ese sufrimiento", señalan.

A su juicio, "no existiría nunca el libre derecho a decidir ni se dignificará el proceso de morir mientras las personas que sufren al final de su vida no tengan sobre la mesa todas las opciones posibles, siendo los Cuidados Paliativos un derecho, pero no una realidad en nuestro país para todos los ciudadanos que los necesitan".

Así, denuncian que son pocos los países cuentan con leyes como la de la eutanasia, sin embargo la mayoría de los países europeos sí cuentan con una legislación que pretende garantizar unos Cuidados Paliativos. Leyes que abogan por la formación de profesionales, el apoyo a las estructuras básicas para proporcionar cuidados paliativos en la comunidad, la acreditación específica y reconocida de quienes van a dedicarse a esa labor y la creación de recursos específicos orientados a la complejidad

"Estas leyes reconocen y alivian la carga que supone para un familiar la atención y el cuidado de estas personas, otorgando permisos laborales y facilitando ayudas a la dependencia", señalan.

Desde ambas asociaciones, SECPAL y AECPAL, esperan que el "mismo compromiso y esa misma sensibilidad que les han empujado a redactar e impulsar la Ley recientemente propuesta les oriente y empuje a impulsar por fin una Ley de Cuidados Paliativos acorde a esta responsabilidad que compartimos".