Foro de la Profesión Médica reclama a Sanidad que cumpla su compromiso de mejorar el proceso de elección de plaza MIR

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Foro de la Profesión Médica reclama un cambio de actitud por parte del ministerio de Sanidad y la reactivación de los compromisos adquiridos, como atender las peticiones de los futuros especialistas en su proceso de elección de plaza.

Lamentan profundamente que un año después se esté en la misma situación que en la convocatoria anterior, cuando las decisiones de Sanidad sobre cómo se desarrollaría la elección de plazas MIR llevaron a una movilización masiva de los profesionales y que, lo que en su momento se defendió como necesario por las circunstancias de la pandemia, se haya quedado instaurado sin posibilidad de cambio o mejora.

"La situación resulta más grave aún si se tiene en cuenta que no se están cumpliendo los compromisos firmados por la Dirección General de Ordenación Profesional en junio de 2021", señalan.

Entre ellos, el perfeccionamiento futuro del sistema de elección de plaza con representantes de la profesión, aproximando el sistema a la elección en tiempo real, o que ahora se desestime la comisión de seguimiento de incidencias diaria que explícitamente recogía el documento, algo que, según palabras de los asistentes a la reunión, en la actual convocatoria "no se contempla por no ser necesario", o en todo caso, si existiera no sería diaria.

Recuerdan que corresponde Sanidad articular todas las medidas necesarias para garantizar que un proceso de semejante importancia como es la elección de especialidad de los profesionales sanitarios cuente con todas las garantías necesarias. "Sorprende también que un año después no se ofrezca ninguna mejora en un proceso que tantas críticas ha suscitado desde todos los ámbitos de las profesiones sanitarias", opinan.

En la misma línea, el Foro lamenta el inexplicable y prolongado retraso en la interlocución del ministerio con los miembros del Foro Profesional, a pesar de los compromisos adquiridos, desde que se produjeran las últimas reuniones y se solicitara la creación de tres grupos de trabajo para abordar los problemas en lo referente a Recursos Humanos, Atención Primaria y Formación.