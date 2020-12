El Foro de AP rechaza el uso de los autotest de Covid-19 y recuerda que no se puede obligar a prescribirlos

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Médicos de Atención Primaria ha rechazado el uso de las pruebas de detección de anticuerpos por autodiagnóstico del coronavirus y ha recordado que no se puede obligar a estos profesionales a prescribirlos.

Y es que, tal y como ha señalado el foro, estas pruebas no sirven para diagnosticar infección activa por COVID-19 y por lo tanto no deben ser utilizadas con este fin, ni en personas sanas ni en individuos asintomáticos.

"No se puede obligar a los médicos de AP a prescribir estas pruebas, por no existir evidencia de su utilidad diagnóstica y solicitamos a las administraciones que den instrucciones claras sobre el uso de estas pruebas que no son diagnósticas y pueden generar falsa sensación de confianza, además de generar un incremento de demanda inútil en los centros de salud muy agobiados con el trabajo por la COVID-19 y resto de patologías", ha detallado.

Finalmente, el foro ha mostrado su grata sorpresa porque el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) haya acordado este miércoles recomendar a los médicos que no receten test de autodiagnóstico Covid-19 porque pueden llevar a falsos diagnósticos.