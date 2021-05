Fisioterapeutas de Madrid piden la intervención del Defensor del Pueblo ante las incidencias en su vacunación

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) se ha dirigido por escrito al Defensor del Pueblo solicitando que intervenga para buscar una solución a las numerosas incidencias que está sufriendo el proceso de vacunación de estos profesionales sanitarios.

El Colegio, que representa a los más de 11.000 fisioterapeutas que ejercen en la Comunidad de Madrid, señala en su carta al Defensor del Pueblo los cuatro problemas básicos que se están produciendo.

En primer lugar, exponen que aún hay muchos fisioterapeutas que no han recibido la primera dosis de la vacuna, siendo profesionales sanitarios con alta exposición ante la Covid-19. Además, muchos fisioterapeutas a los que se administró la vacuna de AstraZeneca siguen sin saber si recibirán una segunda dosis y de qué medicamento.

Por otro lado, estos profesionales también han denunciado la desigualdad que se ha producido respecto a otras comunidades autónomas, donde estos profesionales ya han podido culminar el proceso de vacunación; así como la desigualdad también en relación a otros colectivos sanitarios en la Comunidad de Madrid con el mismo nivel de exposición al coronavirus y que ya han completado ya su proceso de inmunización.

"La Comunidad de Madrid elaboró su Plan de Vacunación en enero de 2021, siguiendo la estrategia definida en el Consejo Interterritorial y por el Ministerio de Sanidad, donde se establecían los grupos prioritarios. Desde entonces venimos recordando que los fisioterapeutas afrontamos una elevada exposición a la Covid-19, al trabajar a menos de 1,5 metros de pacientes que, en muchos casos, no usan mascarilla debido a una discapacidad intelectual, o como es el caso de ancianos con deterioro cognitivo, niños y pacientes con trastornos de la cavidad oral, entre otros)", explica la decana del CPFCM, Aurora Araújo.

"Ante esta realidad, solicitamos que se nos incorporara en el grupo 3A, demanda que no se atendió y nos ubicaron a la mayoría en el 3B, lo que supuso un agravio comparativo frente a otros colectivos sanitarios que trabajan con un nivel de riesgo similar al nuestro", continúa Araújo. "Lejos de solucionarse esa situación, todavía hay muchos compañeros que no han recibido una primera dosis y no sabemos cuándo se completará el proceso de vacunación del colectivo, para evitar riesgos tanto a los fisioterapeutas madrileños como a nuestros pacientes", añade.

Además, la decana del CPFCM también pone de manifiesto que los fisioterapeutas madrileños han entendido y asumido la escasez de vacunas en diversos momentos y la necesidad de vacunar a población especialmente sensible a desarrollar cuadros graves, "a pesar de que incluso cambiaba la vacuna recomendada para nosotros y que se alargaban los tiempos para conseguir nuestra inmunidad completa", ha comentado. "No estamos pidiendo ningún privilegio, exigimos que nos traten de la misma manera que a otro grupo de profesionales sanitarios", expresa.

SIN RESPUESTA DE LAS ADMINISTRACIONES

Araújo señala que el CPFCM ha tenido que acudir al Defensor del Pueblo tras comunicar las incidencias y demandar una respuesta a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y al responsable final de la estrategia, el Ministerio de Sanidad, que aún no ha ofrecido una solución. "Estamos obligados a defender la salud de los fisioterapeutas madrileños y de nuestros pacientes", concluye la decana.

Dos meses y medio después de que se iniciara el proceso de vacunación de los fisioterapeutas madrileños, el Colegio estima que aún puede haber un 10 por ciento de profesionales que no han recibido la vacuna y cerca de un 80 por ciento han recibido la primera dosis de AstraZeneca y no saben si les administrarán una segunda dosis.

Además, el CPFCM solicitó una reunión a la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, el pasado 21 de abril para desbloquear la situación y conocer las cifras oficiales de fisioterapeutas afectados, ya que la Consejería de Sanidad está gestionando el proceso y es el organismo que dispone de los datos. "La reunión aún no tiene fecha", lamentan desde la organización colegial.

Como paso siguiente, a finales del pasado abril, el Colegio se dirigió por escrito al Ministerio de Sanidad en la misma línea. La respuesta que recibió el CPFCM desde la Oficina de Información y Atención al Ciudadano fue "claramente insatisfactoria, ante las reivindicaciones de los fisioterapeutas madrileños", según afirman desde el CPFCM.

Además, el Colegio está teniendo contactos con diferentes instituciones, como el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), la Comisión de Sanidad de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) y con varios sindicatos, para analizar la posibilidad de emprender acciones y reclamaciones conjuntas que refuercen su posición.